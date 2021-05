Päivän diili: Razer Viper -pelihiiri nyt 39,95 eurolla - säästä 20 euroa

Päivän diili

Viper -pelihiiri maksaa 39,95 euroa , joka on myös alin hinta, jolla kyseistä hiirtä on myyty. Viime aikoina tätä hiirtä on saanut noin 60 eurolla, joten säästöä tulee nyt 20 euroa.Hiiressä on panostettu kevyeen rakenteeseen 69 gramman painolla. Mitat ovat 126.73 x 66.2 x 37.81 mm. Ulkonäöltään hiiri on perinteisen hiiren näköinen, eikä sisällä monista kevyistä hiiristä tuttua hunajakennorakennetta.Pohjasta löytyy 16000 DPI:n tarkkuuteen kykenevä Razer 5G optinen sensori ja 100% PTFE -hiirijalat. Razer Viperin Speedflex -johdon pituus on 2,1 metriä.Tarjous löytyy Gigantilta ja se on voimassa 9.5. asti.