Samsung julkaisi Galaxy Book Odyssey -pelikannettavan

Pelikannettavassa käytetään Galaxy Book -kannettavan tapaan 15,6-tuumaista TFT LCD -näyttöä Full HD -resoluutiolla. Virkistystaajuus jää ilmeisesti perinteiseen 60 hertsiin.Suorituskyvystä on vastaamassa 11. sukupolven Intel Core i5 tai i7 -suoritin ja grafiikoista vastaa NVIDIAn GeForce RTX 3050 Max-Q tai 3050 Ti Max-Q -näytönohjain. DDR4-muistia saa 8, 16 tai 32 gigatavua. Sisäinen NVMe SSD tallennustila yltää jopa yhteen teratavuun ja käyttäjä voi itse lisätä tallennustilaa jopa 2 teratavuun saakka.Liitäntöjen osalta on tarjolla USB-C, USB 3.2, HDMI, kuulokeliitäntä ja RJ45-verkkoliitin. Langattomasti yhteydet onnistuvat Wifi 6:n ja Bluetooth 5.1:n avulla.Laitteen mitat ovat 356.6 x 229.1 x 17.7 mm ja painoa on 1,85 kg. Akun kapasiteetti on 82 wattituntia ja lataus onnistuu 135 watin USB-C -laturilla.Hinnat alkavat 1399 dollarista ja saatavilla laite on elokuussa. Suomen saatavuuden osalta ei ole vielä tietoa.