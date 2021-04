Samsungin esitteli vuoden 2021 Galaxy Book-, Book Pro- ja Book Pro 360 -mallit - Pro-malleissa Super AMOLED -näyttö

Samsung esitteli vuoden 2021 Galaxy Book-, Book Pro- ja Book Pro 360 -mallit. esitteli vuoden 2021-,- ja-mallit. Samsung teki paluun Pohjoismaiden läppärimarkkinoille viime vuonna kolmella mallilla ja myös nämä uutuudet tulevat myyntiin Suomessa.

Kahden mallin osalta on panostettu muun muassa näyttöön ja LTE- ja 5G-datayhteksiin. Lisäksi koneet toimivat paremmin yhteen älypuhelimien kanssa."Elämme aikaa, jossa viestiminen ja erityisesti laitteiden helppokäyttöisyys ja liitettävyys eri laitteiden välillä ovat äärimmäisen tärkeitä asioita. Pyrimme näillä uutuuksilla tarjoamaan asiakkaillemme innovatiivisen laitteen, joka kulkee helposti mukana missä tahansa ja tarjoaa tarvittavaa tehoa päivittäisiin tehtäviin", Samsung Suomen mobiililiiketoiminnan johtajakertoo.Galaxy Book Pro- ja Book Pro 360 -mallit ovat Samsungin ensimmäiset Windows-tietokoneet, joissa on Super AMOLED -näyttö. Lisäksi Pro-mallien näyttö on SGS Eye Care -sertifioitu, joka tuottaa jopa 70 prosenttia vähemmän sinistä valoa.Kumpikin kone tulee saataville 13,3 tuuman ja 15,6 tuuman kokovaihtoehtoina. Kaikissa käytetään Full HD -tarkkuutta (1920 x 1080) ja 16:9 -kuvasuhdetta.Galaxy Book Pro 360:n näyttö kääntyy 360 astetta ja koneen mukana tulee päivitetty versio S Pen -kynästä, joka on oiva työkalu muistiinpanojen kirjoittamiseen esimerkiksi työ- tai koulumaailmassa. Kannettavaan valmiiksi asennettu Clip Studio Paint tarjoaa kynälle ammattimaisesti suunniteltuja sivellinvaihtoehtoja esimerkiksi piirtämistä tai luonnostelua varten.Suorituskyvystä vastaa kummassakin 11. sukupolven Intel Core -suoritin (i7/i5). Galaxy Book Pro on sertifioitu Intel Evo -alustalla, mikä tarkoittaa alan johtavaa tehokkuutta, immersiivistä grafiikkaa, jatkuvaa yhteyttä ja pitkäkestoista akun käyttöikää.Vain Galaxy Book Pro 360 13" -malli tarjoaa 5G-yhteydet, kun taas Galaxy Book Pro 13" -malli tarjoaa LTE-yhteydet. Muut mallit eivät sisällä datayhteyksiä.Kaikissa malleissa on uudistettu "Pro-näppäimistö", joka tarjoaa leveämmät näppäimet ja entistä kookkaamman kosketuslevyn.Kaikki mallit ovat keveitä. Book Pro 360 -mallit tarjoavat 2x USB-C -liitäntää ja kuulokeliitännän, kun taas Book Pro -mallit sisältävät yhden USB-C -liitännän, yhden USB 3.2 -liitännän, HDMI-liitännän ja kuulokeliitännän.Galaxy-laitteet ovat nyt entistä enemmän yhteydessä toisiinsa ekosysteemin sisällä. Easy Bluetooth Connection -toiminto yhdistää Galaxy Buds -kuulokkeet kannettavaan välittömästi ja Galaxy Book Smart Switchillä pystyy siirtämään suosikkivalokuvat, elokuvat, tiedostot, sovellukset ja jopa asetukset nykyiseltä Windows-tietokoneeltasi Galaxy Book -sarjan kannettavalle tietokoneelle. Quick Share -toiminnon avulla sisältöä voi jakaa Galaxy-laitteiden välillä muutamalla painalluksella.Lisäksi Galaxy Book -sarja toimii älykodin keskuksena saumattomalla SmartThings-integraatiolla. Valojen sammuttaminen, lämpötilan säätäminen tai jopa kodinkoneiden käynnistäminen onnistuu SmartThings-sovelluksen avulla. SmartThings Find -sovelluksella voi etsiä nopeasti Bluetooth-pariliitettyjä Galaxy-laitteita.Uusi Galaxy Book sijoittuu edullisempaan hintaluokkaan.Tämä kannettava tulee saataville vain 15,6-tuumaisena ja sen näytössä käytetään TFT-tekniikkaa. Koneen prosessorivaihtoehdot ulottuvat Intel Celeron -prosessorista Core i7 -prosessoriin asti.Galaxy Book on kahta muuta mallia hieman kookkaampi, mutta vastineeksi tarjoaa hieman monipuolisemman liitäntäkattauksen.Uuden Samsung Balaxy Book -sarjan myynti alkaa Suomessa 14.5.2021, pois lukien Samsung Galaxy Book Pro 360 13" 5G -malli, joka saapuu myyntiin kesän jälkeen.Kaikkien mallien ennakkotilaus käynnistyy 28.4.2021.Ostaessaan Galaxy Book Pro tai Book Pro 360 -mallin kannettavan, ennakkotilaajat saavat kaupan päälle Samsung Galaxy Buds Pro -kuulokkeet (arvo 229 €).Galaxy Book Pro 360 -mallin suositushinta on 1 199 € - 1 749 €, koneen teknisistä yksityiskohdista riippuen. Galaxy Book Pro -mallin suositushinta on 1 099 € - 1 549 €, koneen teknisistä yksityiskohdista riippuen ja Galaxy Book -mallin suositushinta puolestaan on 679 € - 1 049 €, koneen teknisistä yksityiskohdista riippuen.