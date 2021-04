Razer julkaisi langattoman Orochi V2 -pelihiiren kannettavan kaveriksi

Razer julkaisi kannettavan tietokoneen kaveriksi suunnitellun langattoman Orochi V2 -pelihiiren.

Hiiren virrasta vastaa yksi AA- tai AAA-paristo, jonka luvataan tarjoavan Bluetooth-tilassa jopa 900 tuntia käyttöaikaa. Pienemmän viiveen Razer HyperSpeed -tila puolestaan tarjoaa käyttöaikaa jopa 425 tunniksi AA-pariston avulla. Yhteyden muodostamisessa käytetään USB-vastaanotinta, johon voi yhdistää hiiren lisäksi langattoman näppäimistön.Hiiren mitat ovat 108 x 60 x 38 mm ja painoa on ilman paristoa hieman alle 60 grammaa. Hiiri on suunniteltu oikeakätiselle ja muotoilun kerrotaan sopivan eri otetyyleihin. Painikkeita hiirestä löytyy kuusi kappaletta.Pohjassa on 18,000 DPI 5G optinen sensori ja 100% PTFE-jalat. Klikkauksista vastaa Razerin omat mekaaniset hiirikytkimet, joille kuvataan 60 miljoonan klikkauksen kesto.Hiiren värivaihtoehdot ovat musta ja valkoinen, mutta hiirtä voi kustomoida Razerin nettisivujen kautta Hintaa löytyy 79,99 euroa tai 99,99 euroa kustomoidun version kohdalla. Saatavilla heti. Lisätietoa saa täältä