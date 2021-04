Päivän diili: Samsungin aivan tavallisen perusvarma 23,5" näyttö 75 eurolla

Kakkosnäyttö on kotitoimistossakin sellainen luksus, josta ei kerran kokeiltuaan suostu luopumaan millään. Jos kotitoimisto kaipaa edelleen pientä edullista päivitystä, on tässä kenties oikea ostos.

Samsungin aivan tavallinen 23,5 tuumainen perusnäyttö irtoaisi nyt tasan 75 eurolla on myyty viime viikot hieman päälle sadan euron hintatasolla, joten alennus on tällä kertaa ihan mukavaa tasoa.Näyttö on FullHD-tarkkuuden näyttö, josta löytyy sekä HDMI- että VGA-sisääntulot. Mitään erikoista tai upeaa näytössä ei ole, mutta eri verkkokauppojen asiakaspalautteen perusteella näyttöön ollaan varsin tyytyväisiä - oikeastaan jopa erittäin tyytyväisiä.Tarjous löytyy täältä: