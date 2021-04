Applen uusi iMac on värikäs ja käyttää M1 -suoritinta

Apple julkaisi kevään tapahtumassa uuden iMac -tietokoneen erittäin ohuella ja värikkäällä ulkonäöllä. Tehoista vastaa Applen oma M1 -suoritin.

Uudessa iMacissa on panostettu ulkonäköön. Paksuutta löytyy nyt vain 11.5 millimetriä, joten sivulta katsottuna kone kuin katoaa silmistä. Takaa laitteen tosin erottaa selvästi uusien värikkäiden vaihtoehtojen myötä.Eteen on laitettu 24-tuumainen 4.5K Retina -näyttö, jonka kirkkaus yltää 500 nitiin asti. Alareunaan on tosin jäänyt iso kaistale reunaa, jonka myötä kone ei näytä ihan niin modernilta kuin voisi olla.Uuteen laitteeseen on laitettu nyt parempi Full HD -tasoinen etukamera sekä paremmat mikrofonit, jotka kohdistavat äänen puhujaan ja vähentävät taustamelua. Ohuesta rungosta huolimatta koneessa on kuuden kaiuttimen järjestelmä.Tehoista vastaa Applen oma M1 -piiri , joka löytyy muun muassa Mac mini -koneesta . Piiri kykenee sulavaan suorituskykyyn esimerkiksi 4K-videota editoidessa. Taakse on laitettu neljä USB-C -liitäntää, joista kaksi tukee Thunderboltia. Apple uudisti myös virtajohdon, sillä muuntajaan saa yhdistettyä verkkokaapelin.Laitteelle esiteltiin myös uusia oheislaitteita, jotka käyttävät samoja värejä iMacin kanssa. Esimerkiksi Magic Keyboardissa on nyt Touch ID -sormenjälkilukija, joka toimii langattomasti yhdessä iMacin kanssa. Sen avulla voi kirjautua sisään tai maksaa ostoksia Apple Payn kautta.Uuden iMacin hinnat alkavat 1499 eurosta ja saataville laite tulee toukokuun loppupuolella.Lisätietoa saa täältä