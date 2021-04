Microsoft julkaisi Surface Laptop 4 -kannettavan 13,5- ja 15-tuumaisena vaihtoehtona

Microsoftin uusi Surface Laptop 4 -kannettava tietokone tulee saataville 13,5- ja 15-tuumaisena mustana metallisena ja platinan värisenä tyylikkäällä alcantara-viimeistelyllä.

Surface Laptop 4 -kannettavan muotoilu ja materiaalivalinnat ovat tuttuja jo sen aiemmista versioista . Kannettava tulee saataville 13,5- ja 15-tuumaisena versiona. Värivaihtoehdot ovat musta ja platina.Kumpikin versio hyödyntää 3:2 -kuvasuhteen PixelSense -kosketusnäyttöä, joka tukee myös Surface-kynää. 13,5-tuumaisen näytön tarkkuus on 2 256 x 1 504 pikseliä ja isomman 2 496 x 1 664. Pikselitiheys on sama 201 PPI.Kumpikin tarjoaa näytön kehyksessä HD-kameran, joka tukee Windows Hello -kasvokirjautumista. Mikrofonin kehutaan olevan studiotasoista ja sen luvataan sopivan erittäin hyvin videopuheluihin. Äänestä vastaa puolestaan Dolby Atmos Omnisonic -kaiuttimet.Suorituskyvyn osalta on tarjolla sekä Inteliä että AMD:n suoritinta. AMD:n suorittimen saa tosin vain muutamaan kokoonpanoon.13,5-tuumaiseen versioon saa Intel Core i5-1135G7 -suorittimen tai i7-1185G7 -suorittimen. Intel-version pariksi saa 8 tai 16 gigatavua RAM-muistia ja 512 gigatavua sisäistä tallennustilaa.Lisäksi 13,5-tuumaisen version saa AMD Ryzen 5 4680U -suorittimella, mutta vain 8 gigatavun RAM-muistilla ja 256 gigatavun tallennustilalla.15-tuumaisen version saa Core i7-1185G7 -suorittimella tai Ryzen 7 4980U -suorittimella. AMD:n suorittimen pariksi saa 8 gigatavua RAM-muistia ja 256 tai 512 gigatavua tallennustilaa. Intelin saa puolestaan vain 16 Gt ja 512 Gt vaihtoehtona.AMD:n suorittimen eduksi voidaan mainita hieman parempi akunkesto. 13,5-tuumaisen version kohdalla se on jopa 19 tuntia ja isomman version kohdalla 17,5 tuntia. Intelin osalta vastaavat lukemat ovat 17 ja 16,5 tuntia.Liitännöistä löytyvät USB-C, USB-A, 3,5 mm:n kuulokeliitäntä sekä Surface Connect -portti. 13,5-tuumaisen version paino on noin 1280 grammaa ja 15-tuumaisen noin 1540 grammaa."Microsoftin Surface-mallisto on lähes vuosikymmenen ajan keskittynyt yhdistämään ihmisen ja teknologian sekä tekemään luovasta työstä mahdollisimman vaivatonta. Laadukkaiden Surface-laitteiden muotoilu ja suorituskyky, näppäimistötuntuma ja kosketuslevy, erinomaiset kamerat ja mikrofonit sekä immersiivinen kosketusnäyttöteknologia tekevät työskentelystä ja uuden luomisesta nautinnollista. Surface-käyttäjille – opiskelijoista tietotyöläisiin ja luovan alan ammattilaisiin – Surface on keskeinen osa yhteydenpitoa, sisältöjä ja työskentelyä, ja Surface Laptop -laitteiden asiakastyytyväisyys on jatkuvasti kategoriansa parhaimmistoa", sanoo Microsoft Oy:n Surface-liiketoimintajohtajaSurface Laptop 4 tulee saataville Suomessa 27.4. Kuluttajahinnat alkavat 1 169 eurosta. Kannettava on jo ennakkotilattavissa ja kaupan päälle tarjotaan Surface Earbuds -kuulokkeita.Lisätietoa saa täältä