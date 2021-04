Creativen uudet SXFI AIR GAMER -pelikuulokkeet lupaavat etulyöntiasemaa ensimmäisen persoonan ammuntapeleihin

Creative julkaisi uudet USB- ja langattomat hybridikuulokkeet, jotka tarjoavat viiveetöntä ääntä pelaajille sekä elokuva- ja musiikkiharrastajille. Pelaajille on myös tarjolla tekniikoita, joiden luvataan tarjoavan etulyöntiasemaa ensimmäisen persoonan ammuntapeleihin.

Uudet pelikuulokkeet ovat nimeltään. Kuulokkeissa käytetään Bluetooth 5.0 -yhteyttä langattomaan yhdistämiseen sekä USB-C -liitäntää langalliseen käyttöön. Käyttö onnistuu tietokoneella ja konsoleilla.Langattomasti käyttöä luvataan jopa 11 tuntia. Langattomasti käytettäessä äänenvoimakkuuden säätö, kappaleiden vaihtoja puheluihin vastaaminen onnistuu kosketusohjauksen avulla.Ääntä tuottavat 50 mm:n neodyymielementit. Ääntä on parantamassa Super X-Fi -tekniikka, joka lupaa kuulokkeiden kuulostavan siltä kuin kuulokkeissa olisi laadukas kaiutinkokoonpano. Käyttömukavuuteen on panostettu rei'itettyjen proteiininahkakorvatyynyjen muodossa, jotka hengittävät hyvin eivätkä hiosta.Pelaajille on tarjolla SXFI BATTLE Mode -äänitila, joka parantaa pelattavuutta antamalla tarkkoja äänivihjeitä ja tietoja vastustajan etäisyydestä ja sijainnista. Tämän luvataan tarjoavan etulyöntiaseman ensimmäisen persoonan ammuntapeleissä.Kuulokkeista löytyy CommanderMic -mikrofoni, jonka luvataan tarjoavan ainutlaatuisen akustiikkasuunnittelun ansiosta laadukasta ääntä. Tätä on parantamassa vielä SXFI inPerson -mikrofonitekniikka, joka voimistaa puheääntä ja vaimentaa samalla tehokkaasti ympäristön melua. Tämän myötä kuulokkeiden luvataan sopivan erityisen hyvin esimerkiksi etäkokouksiin.Lisäksi SXFI AIR GAMER -kuulokkeet ovat Creativen ensimmäiset kuulokkeet, jotka hyödyntävät uutta GamerChat-toimintoa. Se toistaa Super X-Fi -tekniikan holografiset peliäänitehosteet USB-yhteyden kautta ja mobiilichatin (esim. Discordin) Bluetooth-yhteydellä. Tällöin käyttäjä voi vastata puheluun helposti samoilla kuulokkeilla ja palata taas suoraan pelin tuoksinaan ilman keskeytyksiä. Ominaisuus toimii myös käytettäessä Nintendo Switch- ja muita alustoja, joilla puheyhteyttä ei yleensä ole käytössä.Creative SXFI AIR GAMER -kuulokkeet ovat saatavissa Creativen nettikaupasta 139,99 euron hinnalla.Kuulokkeiden lisäksi pakkauksessa toimitetaan kevlar-vahvisteinen USB-C-kaapeli, CommanderMic-mikrofoni pelaamiseen ja etäkokouksiin, NanoBoom-mikrofoni, jota voi käyttää pidemmän CommanderMicin sijasta sekä USB-C-USB-A-muunnin, joka mahdollistaa liittämisen vanhempiin USB-A-laitteisiin.