Vinkki: Kannettava näyttö läppärin kaveriksi - vaihtoehtoja paljon ja halvallakin saa

Yksi tuoteryhmä minkä olemassaolosta kaikki eivät edes tiedä, ovat kannettavat näytöt. Kannettava näyttö on sekä läppäreihin että monessa tapauksessa myös kännykkään kytkeytyvä, helposti mukana kulkeva lisänäyttö.

Kannettavat näytöt kytketään tietokoneeseen tai kännykkään joko USB -liitännän tai HDMI-liitännän avulla. Siinä missä tavallinen työpöydälle tarkoitettu näyttö painaa yleensä useamman kilon, ovat kevyet kannettavat näytöt alle kilon painoisia. Lisäksi kannettavan lisänäytön saa "suljettua" pieneksi, kuten läppärinkin, joten sen voi sujauttaa reppuun ja napata vaikka mökille mukaan kakkosnäytöksi.Myös monissa kotitoimistoissa tuskaillaan edelleen pelkän läppärin näytön ääressä, kun jokaiselle etätöitä tekevälle perheenjäsenelle ei ole tarjota omaa työpistettä. Lisänäytön voi napsauttaa läppärin kaveriksi toiseksi näytöksi vaikka sohvapöydälle tarvittaessa.Jokainen, joka tekee toimistotyötä, todennäköisesti tietää miten työteho nousee toisen näytön ansiosta: kahden asian näkyminen täydellä ruudulla helpottaa monia työtehtäviä ja opiskeluakin - Teamsin tai muun etätyösovelluksen voi pitää auki toisessa näytössä ja muut työsovellukset toisessa.Keräsimme tähän pienen kattauksen kannettavia lisänäyttöjä eri hintaluokista, mutta toivomme toki myös vinkkejä ja kokemuksia kyseisten näyttöjen parista - kerro vaikka kommenttikentässä. Valmistajia alalla ei ole mahdottoman montaa, mutta etenkinon tähän kategoriaan panostanut.Asuksen ZenScreen MB16AC on IPS-paneelilla varustettu 15,6" näyttö, joka painaa ilman jalustaa ainoastaan 780 grammaa. Resoluutio on FullHHD (1920x1080) ja virkistystaajuutena 60 Hz. Liitäntä tapahtuu USB-kaapelilla, joka toimitetaan näytön mukana. Näyttö saa myös virtansa USB-C -liitännän kautta.BlackStormin 15,6" näyttö on sekin IPS-paneelilla ja FullHD-tarkkudella varustettu. Painoa näytöllä on ilman jalustaa vaivaiset 554 grammaa ja liitännöistä löytyvät USB-C sekä mini-HDMI, joten myös Blu-ray- ja DVD-soittimet saa näyttöön tarvittaessa kiinni. Virkistystaajuus on 60 Hz. BlackStorm saa tarvittaessa virrat USB-liitännän kautta, mutta kirkkautta saa suuremmaksi, kun käytetään mukana toimitettavaa erillistä virtalähdettä.HP:n tarjonnasta löytyy 14" EliteDDisplay S14, jossa on IPS-paneeli FullHD-tarkkuudella. Painoa on kilon verran ja virrat näyttö ottaa USB-liitännän kautta, jolla myös kuva tietokoneesta siirretään näytölle.Halvin tässä esitellyistä kannettavista lisänäytöistä tulee Asukselta. Näytön resoluutio on valitettavasti vain 1366x768, vaikka näytön koko onkin 15,6". Paneelina on WLED TN ja virkistystaajuutena 60 Hz. Painoa näytöllä on 800 grammaa ja sekä virransyöttö että videokuva siirtyvät USB-johdon kautta.Lenovon valikoimastakin löytyy 14" FullHD kannettava näyttö. Tässäkin paneliina on IPS-paneeli ja virkistystaajuutena tuttu 60 Hz. Painoa näytöllä, jalustan kanssa, on ainoastaan 570 grammaa. Videosisääntulo tapahtuu USB-C:n kautta, josta näyttö saa myös virtansa.Myös kallein tämän otannan kannettavista näytöistä on Asukselta. Pelaajien mukana kulkevaksi näytöksi tarkoitettu 17,3" on tarkoitettu juuri heille, jotka tällaisen näytön haluavat. Virkistystaajuus on hurja 240 Hz, näytön resoluution ollessa FullHD. Näyttöpaneelina on IPS. Näytössä on myös oma 7800 mAh akku, joten ilman virransyöttöäkin pärjätään - valmistajan mukaan 3,5 tunnin ajan.Liitännät ovat USB-C ja micro-HHMI ja lisäksi näytöstä löytyvät myös integroidut pienet kaiuttimet. Painoa näytöllä on edelleen maltillisesti, 1060 grammaa.