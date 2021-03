AOC laajentaa tuotevalikoimaansa pelaajille suunnattuihin lisälaitteisiin - ensimmäisinä tuotteina GH200 ja GH300 -pelikuulokkeet

Pelinäytöistä tuttu AOC laajentaa tuotevalikoimaansa pelaajille suunnattuihin lisälaitteisiin. Ensimmäisinä tuotteina julkaistiin kahdet pelikuulokkeet: GH200 ja GH300.

GH200

GH300

Kuulokkeet sijoittuvat suhteellisen edulliseen hintaluokkaan. Nämä kuulokkeet tulevat saataville toukokuun aikana 42,90 ja 55,90 euron suositushinnoilla.GH200 käyttää 50 mm:n elementtejä ja ne tuottavat stereoääntä. Kuulokkeissa on kaksimetrinen punottu kaapeli ja 3,5 mm:n ääniliitäntä, jonka ansiosta näitä voi käyttää tietokoneen, konsolin tai älypuhelimen kanssa. Kuulokkeiden mukana tulee myös Y-jakaja, jolla käyttäjät voivat tarvitessaan jakaa mikrofoni- ja kuulokelähdöt.Kuulokkeissa on puomimikrofoni, jonka voi irrottaa. Kuulokkeiden kaapelissa on myös ohjain äänenvoimakkuuden ja mikrofonin mykistystä varten.Kuulokkeissa käytetään keinonahkaa ja vaahtopehmustetta, joiden luvataan tarjoavan erinomaisen käyttömukavuuden. Niissä on myös säädettävä teräksinen panta, jonka kerrotaan tarjoavan sopivuuden myös lakin päällä tai silmälaseja käytettäessä. Painoa on 326 grammaa.Lisätietoa GH200 -kuulokkeista saa täältä GH300 -kuulokkeet sisältävät myös 50 mm:n elementit, jotka tuottavat virtuaalisen 7.1-tilaäänen. AOC:n mukaan äänenlaatu toistaa jopa studiotasoista ääntä 24 bitin ja 96 kilohertsin tarkkuudella.Näissä kuulokkeissa käytetään USB 2.0 -liitäntää, jolla yhdistäminen tapahtuu tietokoneeseen.GH300:n metalliverkkopinnoitteessa on RGB-valaistus neljällä eri valotilalla (hengitys, sykli, staattinen, off), joita voi hallita USB-kaapeliin upotetulla kaukosäätimellä. Siinä on myös äänenvoimakkuuden säädin ja mikrofonin päälle / pois -kytkin.Rakenteeltaan G300 -kuulokkeet ovat pitkälti samanlaiset kuin GH200 -kuulokkeet. Näissäkin käytetään keinonahkaa ja vaahtopehmustetta. Teräksinen panta on säädettävä ja mikrofonin voi irrottaa. Painoa on 363 grammaa.Lisätietoa saa täältä