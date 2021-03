Cherry julkaisi erittäin matalaprofiilisen mekaanisen kytkimen kannettaviin tietokoneisiin

Cherry MX Ultra Low Profile -kytkimet, jotka ovat suunnattu kannettaviin tietokoneisiin, mutta sopivat myös muihin näppäimistöihin käytettäviksi. Saksalainen julkaisi erittäin matalaprofiiliset-kytkimet, jotka ovat suunnattu kannettaviin tietokoneisiin, mutta sopivat myös muihin näppäimistöihin käytettäviksi.

MX Ultra Low Profile -kytkin verrattuna perinteiseen ja Low Profile -kytkimeen. Kuva: Cherry.

MX Ultra Low Profile -kytkin purettuna. Kuva: Cherry.

MX Ultra Low Profile -kytkimen korkeus on vain 3,5 millimetriä. Cherryn MX Low Profile -kytkimen korkeus on 11,9 mm ja perinteisen mekaanisen MX -kytkimen korkeus on puolestaan 18,5 mm.Rakenteeltaan Ultra Low Profile -kytkin eroaa selvästi muista kytkimistä, sillä kytkimessä ei ole perinteistä koteloa. Näppäinhattu kiinnitetään ruostumattomasta teräksestä valmistettuun kaksiosaiseen alustaan, joiden välissä on jousi. Näppäinpainalluksen rekisteröinnissä käytetään Gold Crosspoint -kytkinmekanismia.Näppäimen painaminen tuottaa äänellisen 'klik' -äänen. Kytkimen kulkema liike on yhteensä 1,8 mm ja painallus aktivoituu 0,8 mm:n kohdalla. Painallusvoima on 45 grammaa.Kytkimen rakenne mahdollistaa myös RGB-valaistuksen käyttämisen näppäimistössä.Ensimmäisenä uusia kytkimiä käytetään Alienwaren m15 R4 ja m17 R4 kannettavissa tietokoneissa.