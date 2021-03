Asuksen ZenBook 13 OLED -kannettava saapuu Pohjoismaiden markkinoille

Asus julkaisi ZenBook 13 OLED -kannettavan tietokoneen Pohjoismaiden markkinoille.

1349 euroa (Intel Core i7 / 16 GB 4266 MHz LPDDR4X / 1 TB PCie SSD)

1149 euroa (Intel Core i5 / 8 GB 4266 Mhz LPDDR4X / 512 GB PCIe SSD)

Edessä on 13,3-tuumainen Full HD OLED HDR NanoEdge -näyttö, jonka kirkkaus yltää 400 nitiin. Näyttö tukee 100% DCI-P3 -väriavaruudesta. Näytön ympärillä on kapeat reunat ja Asus lupaa näyttö-runkosuhteen olevan 88 prosenttia. Reunaan on saatu laitettua kamera, joka tukee Windows Hello -kirjautumista.Koneen runko on metallia ja painoa on kertynyt vain 1,14 kiloa. Paksuutta löytyy 13,9 millimetriä. Sisällä olevan 67 Wh akun luvataan tarjoavan jopa 13 tunnin edestä käyttöä.Ohueen runkoon on saatu laitettua täysikokoinen HDMI 2.0 -portti, yksi USB 3.2 Gen 1Type-A -portti, 2x Thunderbolt 4 USB-C -liitäntää sekä MicroSD-kortinlukija. Akun saa ladattua USB-C -liitännän kautta. Mukana tulee 65W laturi.Langattomasti tiedonsiirto hoituu WiFi 6 (802.11ax) ja Bluetooth 5.0 -yhteyksien avulla.Koneen näppäimistö ylettyy reunasta reunaan ja se nousee ErgoLift-saranan ansiosta hieman ylöspäin paremman kirjoistuskokemuksen tueksi. Saranan ansiosta jäähdytys koneen alla myös parempi.Erillistä numeronäppäimistöä koneessa on ei ole, mutta kosketuslevy sisältää NumberPad 2.0 -ominaisuuden eli sitä voidaan käyttää myös numeronäppäimistönä LED-valaistuksen ansiosta.Suorituskyvystä vastaa Intel Core i7-1165G7 tai i5-1135G7.ZenBook 13 OLED on nyt saatavilla valikoiduilla jälleenmyyjillä:Lue myös: