Opas: Mikä emolevy minun tietokoneessani on?

Toisinaan tietokonetta päivitettäessä - tai sitä myytäessä eteenpäin - tulee tarve tietää oman tietokoneensa emolevyn malli ja merkki. Useimmilla meillä ei välttämättä ole enää emolevyn laatikkoa tai kuitteja tallessa, joista asian voisi tarkistaa. Onneksi emolevyn mallin ja merkin saa kuitenkin helposti kaivettua esiin.

Vaihtoehto 1: Windows 10 omista tiedoista

Vaihtoehto 2: Ilmainen CPU-Z -ohjelma

Tietokoneen emolevy on siis alusta, johon tietokone varsinaisesti kootaan, kotelon sisällä. Siihen yhdistyvät suoritin, muistit, SSD-levyt, jne. Eli se on tavallaan kaiken koossa pitävä liima, jonka kautta tietokoneen eri osaset keskustelevat keskenään.Oman emolevyn valmistajan ja mallin selville saamiseksi on useampikin tapa, listaamme tässä niistä pari helpointa.Tähän ei tarvita mitään ulkopuolista ohjelmaa, vaan apuna käytetään Windows 10 löytyvää omaa tietokoneen tiedot paljastavaa ohjelmaa.Napauta Windowsin käynnistä-valikon avaavaa kuvaketta kerran.Nyt, älä paina hiirellä mihinkään vaan ala kirjoittamaan suoraan näppäimistöltä ja kirjoita seuraava rimpsu kokonaisuudessaan:ja paina rivivaihtoa. Tekstin pitäisi näkyä esiin aukeavassa pienessä ruudussa sitä kirjoitettaessa.Nyt esiin aukeaa kyseinen ohjelma, joka näyttää laajan kattauksen tietokoneen tietoja. Tässä kohtaa meitä kiinnostaa eniten kohta, jonka olemme ympyröineet yllä olevaan kuvaan. Eli kohdastalöytyy emolevyn valmistajan nimija sen alta, kohdastalöytyy emolevyn tarkka mallimerkintä, esimerkkimme tapauksessa siisNäin ollen emolevymme merkki ja malli on: Asus Prime B450-PLUS. Nopea googletus varmistaa kyseessä olevan emolevyn, joten tiedot ovat aivan oikein.Toinen vaihtoehto on ilmainen-ohjelma, jonka voi ladata täältä Asennettuasi ohjelman, käynnistä se ja tutki ohjelman keräämiä tietoja.Tässä tapauksessa haluamamme tiedot löytyvät-välilehden takaa. Kohtakertoo tässä tapauksessa emolevyn valmistajan javastaavasti emolevyn tarkan mallin.Tässäkin tapauksessa tiedot pitävät paikkaansa: emolevy onSiinäpä se.Jos kaipaat lisätietoa tietokoneestasi, näistä oppaista voi olla apua: