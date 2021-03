Opas: M.2, SATA ja NVMe selitettynä SSD -levyistä puhuttaessa

SSD-levyä tietokoneeseensa ostava voi hämmentyä erittäin paljon terminologiasta, jota alalle on tullut viime vuosina. Jopa SSD-levyjen alkuajoista, 2010-luvulta, maailma on muuttunut varsin merkittävästi. Pyrimme avaamaan tässä hieman sitä, mitä tärkeimmät termit tarkoittavat.

Kingstonin SATA-liitännällä varustettu 2,5" SSD-levy





kuvassa perinteinen SATA-kaapeli



Kingstonin M.2 -liitännällä varustettu SSD-levy

yllä olevassa kuvassa noin 7v vanhan SATA-väyläisen SSD-levyn suorituskykymittauksia





uudemman, PCIe 4x -väylää käyttävän SSD-levyn suorituskykymittauksia

Käytännössä SSD-levyjen osalta on olemassa neljä termiä, joilla on merkitystä ja sen lisäksi pitäisi ymmärtää miten ne toimivat keskenään.SSD-levyjen kytkemiseksi tietokoneeseen on olemassa nykyisin käytännössä kaksi tapaa:jaNäistä SATA-liitin on se perinteinen tapa, joka on täsmälleen sama kuin kovalevyjenkin kanssa: SATA-liitintä käyttävä SSD-levy on tyypillisesti 2,5 tuuman kokoinen lätkä, johon tökätään kiinni johto.Vastaavasti M.2 -liitäntä on suoraan tietokoneen emolevyllä oleva liitin, johon M.2 -liitäntäinen SSD-levy tökätään kiinni, hieman samalla tavalla kuin vaikkapa muistikampa tai näytönohjain. Eli M.2 -levyjä ei kytketä tietokoneeseen lainkaan johdoilla, vaan ne tökätään kiinni suoraan emolevylle.M.2 -kortteja on useita eri kokoja, mutta yleisesti M.2 -liitäntää käyttävät SSD-levyt ovat aina 22 millimetriä leveitä ja 40, 60 tai 80 millimetriä pitkiä "lätkiä". Edellä mainittujen mittasuhteiden mukaan kyseisiä levyjä kuvataan lyhenteilläjaKäytännössä koolla ei ole juurikaan merkitystä pöytäkoneissa, joihin kaikki edellä mainitut koot mahtuvat sellaisenaan, mutta kannettavissa voi toisinaan olla rajoituksia M.2 -levyn pituudelle.Tässä vaiheessa on hyvä huomata, että. Ero sen sijaan tulee käytetystä väylästä.Siinä missä SATA-liittimeen voidaan tökätä ainoastaan SATA-väylää käyttävä SSD-levy kiinni, on M.2 -liitin erilainen. M.2 -liitin tukee kahta erilaista väylää: sekä SATA-väylää että PCIe -väylää. Näistä PCIe on merkittävästi nopeampi väylä.Nopein yhdistelmä on M.2 -väylään kytkettävä PCIe NVMe -SSD-levy, joka pystyy käyttämään suoraan merkittävästi SATA-väylää nopeampaa PCI-Express -väylää.Jos halutaan mahdollisimman nopea SSD-levy, jossa väylä ei aseta rajoituksia, pitää emolevyltä löytyä M.2 PCIe-liitin tai tätä nopeampimyös käytettävän SSD-levyn pitää tukea vähintään samaa PCIe -väylän kerrointa.Käytönnössä PCIe 2x SSD-levy toimii myös emolevyllä jossa on M.2 PCIe 4x -liitin - ja päin vastoin. Mutta nopeus on aina pienimmän kertoimen mukaan.SATA-johdolla tietokoneeseen kytkettävä SSD-levy on hitain liitäntätyyppi.Aivan yhtä hidas on myös M.2 -liittimeen kytkettävä SSD-levy, jos levy käyttää SATA-väylää.Nopein yhdistelmä on PCIe -väylää käyttävä M.2 -liitäntään kytkettävä SSD-levy.M.2 -liitäntää käyttävästä SSD-levystä pitääkin siis lukea aina tuotetiedot, jotta tiedetään, tukeeko se myös PCIe -väylää. Emolevyn on luonnollisesti tuettava PCIe -väylää M.2 -liitännässään senkin.Kun SSD-levy on kaupasta ostettu, kannattaa seuraavaksi suunnata kohti opastamme, joka kertoo miten tietokoneeseen vaihdetaan SSD-levy aiemman levyn tilalle