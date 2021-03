Corsair julkaisi ensimmäisen 60% mekaanisen näppäimistön

K65 RGB Mini on yrityksen ensimmäinen 60% mekaaninen näppäimistö. Tässä näppäimistössä ei siis ole erillisiä numeronäppäimiä tai nuolinäppäimiä. Tällä Corsair kilpailee muun muassa Corsairinon yrityksen ensimmäinen 60% mekaaninen näppäimistö. Tässä näppäimistössä ei siis ole erillisiä numeronäppäimiä tai nuolinäppäimiä. Tällä Corsair kilpailee muun muassa Razerin Huntsman Miniä vastaan.

K65 RGB Mini käyttää Cherryn MX -kytkimiä, joista vaihtoehtoina ovat MX Red, MX Silent Red ja MX Speed Silver. Ilmeisesti pohjoismaiselle näppäinasettelulle on kuitenkin saatavilla vain perinteiset punaiset kytkimet.Kytkimet on päällystetty mustilla Doubleshot PBT -näppäinhatuilla ja mukana tulee vaihtoehtoinen Corsairin logolla varustettu näppäinhattu. Näppäinhattujen läpi pääsee loistamaan näppäimistön valaistus.Näppäimistön alin rivi on kooltaan standardi, joten näppäinhatut voi helposti vaihtaa. Corsairilta löytyy myös erivärisiä näppäinhattuja, mutta näiden saatavuus vaihtelee maittain.Näppäimiin on lisätty myös erilaisia toimintoja FN-painikkeen taakse, joilla voi hallita vaikkapa valaistusta tai äänenvoimakkuutta. Näppäimistössä on 8 megatavua sisäistä muistia, johon voi tallentaa jopa 50 profiilia.Näppäimistö käyttää myös K100 RGB -näppäimistössä esiteltyä Corsair Axon Hyper-Processing -teknologiaa, joka toimii 8000 Hz virkistystaajuudella. Tämä tarkoittaa, että viime näppäimiä painettaessa pitäisi olla erittäin pieni. 8000 Hz:n virkistystaajuus on myös saatavilla päivityksenä K100 RGB -näppäimistölle.Näppäimistö painaa 0,85 kg. Siinä on myös USB-C -liitännällä varustettu kaapeli, jonka voi irrottaa.K65 RGB Minin suositushinta on 129,99 euroa. Lisätietoa saa täältä