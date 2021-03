Chrome OS 89 versio julkaistiin: Puhelinhubi-näkymä ja Tote-säilytyspaikka

Chromebookit julkaistiin vuonna 2011 eli 10 vuotta sitten. Tämän kunniaksi Google Chrome OS 89 -version, joka tuo laitteille kasan uusia toimintoja. Ensimmäisetjulkaistiin vuonna 2011 eli 10 vuotta sitten. Tämän kunniaksi Google on julkaissut -version, joka tuo laitteille kasan uusia toimintoja.

Puhelinhubi-näkymä

Android-puhelimen on voinut jo hyvän aikaa liittää Chromebookiin lukituksen avaamista varten. Nyt puhelimen ja Chromebookin liittäminen toisiinsa saa merkittävää parannusta.Chromebookin Puhelinhubi -näkymän kautta voi nyt vastaanottaa puhelimeen saapuvia tekstiviestejä ja vastata niihin, nähdä puhelimen akun tilan, puhelimen nettiyhteyden tilan ja laittaa puhelimen tukiaseman päälle. Chrome OS:n oikeassa alakulmassa näkyvässä laatikossa näkee myös viimeaikaiset Android-puhelimella avatut Chrome-selaimen välilehdet.Chrome OS osaa jatkossa automaattisesti yhdistää langattomaan Wi-Fi-verkkoon, jota käytät puhelimessa, mikäli laitteet ovat yhdistetty samaan Google-tiliin.Tulevien kuukausien aikana Chromebookit ja Chrome OS saavat Nearby Share -toiminnon, jonka avulla voi kätevästi ja helposti jakaa tiedostoja Chromebookin ja Android-puhelimen välillä. Chrome OS -käyttöjärjestelmällä voi ottaa helposti kuvakaappauksen näppäinyhdistelmillä , mutta nyt kuvakaappauksen ottaminen onnistuu avaamalla vasemmassa reunassa oleva pikavalikko, josta löytyy oma kuvake kuvakaappaukselle. Näytölle ilmestyy oma palkki, josta voi helposti valita haluamansa kuvakaappauksen.Oikeassa alakulmassa näkyy nyt myös Tote-säilytyspaikka, josta oikea tiedosto löytyy näppärästi. Voit avata nopeasti viimeaikaisia latauksia ja kuvakaappauksia sekä kiinnittämiäsi tiedostoja. Näet Toten hyllyssä heti, kun olet ottanut kuvakaappauksen tai ladannut tai kiinnittänyt tiedoston.Google on uudessa versiossa monipuolistanut kopioimista ja liittämistä, sillä Chrome OS tallentaa nyt viisi viimeistä kopioitua tekstiä tai linkkiä. Avaa leikepöytä painamalla Kaikki-painiketta (suurennuslasi-painike) + V.Lisäksi Chrome OS:ssä on uusi pikahaku, joka näyttää automaattisesti hyödyllisiä tietoja, esim. määritelmän, käännöksen tai mittayksikkömuunnoksen, kun klikkaat sanaa kakkospainikkeella.Käyttöjärjestelmän virtuaaliset työpöydät saivat uutta päivitystä. Kun käynnistät laitteen uudelleen, ikkunat palautetaan samoille työpöydille, jotta työskentely ei keskeydy. Klikkaa ikkunan yläreunaa kakkospainikkeella, niin voit lähettää sen suoraan tietylle työpöydälle tai niille kaikille.