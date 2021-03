AMD julkaisi Radeon RX 6700 XT -näytönohjaimen 1440p-pelaamiseen

Radeon RX 6700 XT on suunnattu etenkin pelaamiseen 1440p-resoluutiolla ja se kilpailee muun muassa NVIDIAn RTX 3060 Ti -näytönohjainta vastaan. AMD:n mukaan parhailla asetuksilla RX 6700 XT tarjoaa Assassin's Creed Valhalla -pelissä 82 fps:n lukeman, kun RTX 3060 Ti tarjoaa hieman yli 60 fps.AMD:n uutuus tarjoaa 12 gigatavua tehokasta GDDR6-muistia sekä 96 Mt välimuistia. Kortissa on 192-bittinen muistiväylä. Kellotaajuus on 2424 MHz ja Boost-kellotaajuus yltää 2581 MHz:iin. TBP-arvo on 230W ja virtalähteeksi suositellaan vähintään 650W virtalähdettä.Näytönohjaimen referenssimallissa on DisplayPort 1.4 sekä HDMI 2.1 -portit. Jäähdytyksen luvataan olevan hiljainen ja tuulettimet pysähtyvät kokonaan tarvittaessa.Radeon RX 6700 XT -näytönohjaimet saapuvat myyntiin 18. maaliskuuta. Suositushinnaksi on laitettu 479 dollaria. Samaan aikaa tulee myös saataville muiden valmistajien kortteja.Lisätietoa Radeon RX 6700 XT -näytönohjaimesta saa täältä