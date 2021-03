AOC julkaisi uuden V4-näyttömalliston: QHD- ja UHD-tarkkuutta eri kokovaihtoehdoissa edullisempaan hintaan

AOC julkaisee uuden V4-näyttömalliston, joka tarjoilee käyttäjilleen QHD- ja UHD-tarkkuuksia 23,8:n (60,5 cm), 27:n (68,6 cm) ja 31,5:n tuuman (80 cm) kokovaihtoehdoissa.

U27V4EA

Q27V4EA

Mallistoon kuuluvat Q24V4EA (23,8"), Q27V4EA (27"), Q32V4 (31,5") ja U27V4EA (27") -näytöt. Näyttöjä yhdistävä tekijä on tyylikäs ulkonäkö, sillä kolmelta reunalta kehykset ovat kapeat. Kaikissa käytetään IPS-paneelia, mutta koko ja tarkkuus vaihtelevat. Näytöt myös sijoittuvat edullisempaan hintaluokkaan, sillä vain U27V4EA-näytön hinta ylittää 300 euron hintalapun.Nelikon kallein eli siis U27V4EA-näyttö tarjoaa 4K (3840 x 2160) resoluution 27 tuuman koossa. Muissa malleissa käytetään QHD-tarkkuutta (2560 x 1440).U27V4EA eroaa myös muista virkistystaajuuden osalta, sillä tässä mallissa se on 60 hertsiä kun muut käyttävät 75 hertsin taajuutta. Toisaalta kirkkaus on korkeampi 350 nitin muodossa, kun muissa kirkkaus yltää 250 nitiin.Kaikista malleista löytyy Adaptive-Sync-tuki. Hieman korkeamman virkistystaajuuden omaavien QHD-näyttöjen osalta AOC kehuu niiden sopivan mainiosti esimerkiksi satunnaispelaajille.U27V4EA:ssa on kaksi HDMI 2.0 -paikkaa ja yksi DisplayPort 1.2. Kolmessa muussa mallissa on yksi HDMI 1.4 -liitäntä ja yksi DisplayPort 1.2. Kaikissa V4-näytöissä on sisäänrakennettuna kaksi kahden watin kaiutinta.Jalusta on samanlainen jokaisessa mallissa. Se mahdollistaa kallistuksen säädön. Jalustan voi myös irrottaa ja näytön voi laittaa muuhun telineeseen VESA 100 x 100 -kiinnityksen myötä.AOC Q24V4EA, Q27V4EA, Q32V4 ja U27V4EA tulevat saataville huhtikuussa 2021 hintaan 189, 239, 269 ja 329 euroa.