AOC:ltä kolme ammattilaisnäyttöä: 31,5 tuuman U32P2 ja Q32P2 sekä 28 tuuman U28P2A

AOC laajentaa P2-ammattilaisnäyttömallistoa kolmella uudella näytöllä: 31,5-tuumaisilla U32P2:lla ja Q32P2:lla sekä 28-tuumaisella U28P2A:lla.

U32P2

Q32P2

U28P2A

31,5 tuuman U32P2 :ssa on suurella kontrastisuhteella varustettu VA-paneeli 3840 x 2160 pikselin tarkkuudella. Se tarjoaa kattavat väriavaruudet (119 % sRGB, 88 % AdobeRGB) ja laajat 178 / 178 asteen katselukulmat. Virkistystaajuus yltää 75 hertsiin ja GtG-vasteaika on neljän millisekunnin luokkaa. Kirkkaus yltää 350 nitiin.U32P2:n kehykset ovat kolmelta reunalta kapeat, joten kaksi samanlaista näyttöä voi laittaa vierekkäin ilman suurta kehystä välissä. Näytössä on myös AOC:n VESA-P2-kiinnitys, jolla Intel NUCin kaltainen minitietokone voidaan kiinnittää suoraan näytön jalustaan. Jalusta mahdollistaa monipuoliset ergonomiasäädöt.Liitäntöjen osalta löytyy 2x HDMI 2.0 ja yksi DisplayPort 1.2 -liitäntä. Oheislaitteita saa kiinnitettyä suoraan näyttöön USB-keskittimen avulla, joka tarjoaa 4x USB 3.2 Gen 1 -paikkaa. Näytössä on myös 2x3W kaiuttimet.31,5-tuumainen Q32P2 käyttää puolestaan IPS-paneelia ja sen resoluutio on 2560 x 1440. Virkistystaajuus on 75Hz ja GtG-vasteaika 4 ms. Paneeli kattaa 102% sRGB -väriavaruudesta ja 75% AdobeRGB -väriavaruudesta. Kirkkaus yltää tässä mallissa 250 nitiin.Jalusta mahdollistaa kattavat säädöt ja se tukee myös AOC:n VESA-P2-kiinnitystä. Näytössä on myös kaiuttimet. Liitännöistä löytyvät kaksi HDMI 1.4-liitäntää ja DisplayPort 1.2 -liitäntä sekä USB-keskitin.Pienemmässä 28-tuumaisessa U28P2A :ssa on tarkka värintoisto (120 % sRGB, 89 % AdobeRGB). Tässä käytetään IPS-paneelia ja 3840 x 2160 pikselin tarkkuutta. Virkistystaajuus on 60Hz ja GtG-vasteaika muiden tapaan 4 ms. Kirkkaus on 300 nitiä.Liitännöistä löytyy kaksi HDMI 2.0 -paikkaa ja kaksi DisplayPort 1.2 -paikkaa sekä USB-keskitin.U28P2A:ssa on myös ergonominen jalusta, AOC VESA-P2-yhteensopivuus, Adaptive-Sync-tuki ja kaksi kolmen watin kaiutinta.AOC Q32P2 ja U32P2 ovat saatavilla helmikuussa 309 ja 439 euron suositushintaan. U28P2A tulee saataville huhtikuussa 379 euron suositushintaan.