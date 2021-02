Kahden näytön ZenBook Duo 14 -kannettava nyt myynnissä Suomessa

Asus on tuonut uuden ZenBook Duo 14 -kannettavan myyntiin Suomessa. Kannettavan erikoisuus on näppäimistön yläpuolella sijaitseva toinen näyttö.

ZenBook Duo 14 tarjoaa muistakin vastaavista Asuksen kannettavista tutun-lisänäytön. Uusittu lisänäyttö on kooltaan 12,6 tuumaa ja se toimii Full HD-tason resoluutiolla. Kosketusta tukeva näyttö nousee ylöspäin muusta rungosta, joka mahdollistaa paremman näkyvyyden näyttöön sekä paremman jäähdytyksen koneelle.Myös 14-tuumainen päänäyttö tukee kosketusta. IPS-teknologialla toimiva 16:9 -kuvasuhteen pantone-sertifioitu näyttö toimii Full HD resoluutiolla. Se tukee 100% sRGB-väriavaruutta ja kirkkaus yltää 400 nitiin. Lisäksi näyttö tukee kynää ja sellainen myös kuuluu Pohjoismaissa paketin varustukseen.Tehoa tuottaa Intel Core i7-1165G7, jonka tukena on 32 gigatavua LPDDR4x 4266 MHz RAMia. Grafiikasta vastaa GeForce MX450, jossa on 2 gigatavua GDDR6 VRAM -muistia. Nopeaa M.2 NVMe -tallennustilaa on yhden teratavun verran.Liitännöistä löytyvät 2x Thunderbolt 4 USB-C -porttia, yksi USB-A 3.2 Gen 1 -portti ja HDMI. Langattomat yhteydet toimivat Bluetooth 5.0:n ja WiFi 6 (802.11ax) avulla.Akun luvataan tarjoavan virtaa jopa 17 tunniksi.ZenBook Duo 14 on nyt saatavilla Powerilta, Proshopista ja ASUS eStoresta. Hintaa on 2179 euroa.