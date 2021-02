Pelaajien brändi myytiin HP:lle - kehutut kuulokkeet, näppäimistöt ja hiiret myytiin 350 miljoonalla eurolla

Tietokonejätti HP on pyrkinyt saamaan jalkaa oven rakoon jatkuvasti kasvavaan PC-pelaamisen markkinaan. HP:n syömähammas on ollut sen OMEN-brändi. Yrityksistä huolimatta HP on auttamatta jäänyt lisätarvikkeiden markkinassa pieneksi tekijäksi.

Nyt yhtiö on päättänyt ratkaista tilanteen rahalla. HP on kertonut ostavansa kehutun-brändin sen nykyiseltä omistajalta. Kauppasumma on 425 miljoonaa dollaria eli noin 347 miljoonaa euroa.Kaupassa HP saa itselleen mm. HyperX:n kuulokkeet, näppäimistöt, hiiret ja muun pelaajille suunnatun lisävarusteliiketoiminnan. Kingstonille jää kaupan jälkeen kuitenkin edelleen oikeus HyperX-brändiin tietokoneiden muisteissa ja SSD-levyissä.HP:n mukaan koko PC-pelaamisen lisävarusteiden kauppa kasvaa tulevina vuosina merkittävästi ja sen ennakoidaan paisuvan 10 miljardin euron liiketoiminnaksi globaalisti.