Hintavertailupalvelu: kiinnostus näytönohjaimia kohtaan kasvanut Suomessa jopa 194% viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verratessa

Hintaopas. Näytönohjainten markkina käy kuumana. Uusia malleja on viime aikoina julkaistu, mutta saatavuus on ollut heikkoa. Ostajia näytönohjaimille Suomessakin löytyisi, sillä kiinnostus näytönohjaimia kohtaan on noussut melkoisesti, kertoo hintavertailupalvelu

Näytönohjainten hintakehitys joulukuun 2020 ja helmikuun 2021 välisenä aikana. Lähde: Hintaopas Price Index.

Saatavuus on tällä hetkellä heikkoa. 74 mallia 100:sta Hintaoppaan suosituimmasta mallista on loppuunmyyty kaikista kaupoista. Hintaoppaan suosituimmat näytönohjaimet ovat tällä hetkellä GeForce RTX 3060 Ti , RTX 3080, RTX 3070, GTX 1660, Radeon RX 580 ja Radeon RX 5700 XT."Tietyn tuoteryhmän loppuun myyminen lähes koko Suomesta on hyvin poikkeuksellista, eikä tilanne rajoitu vain yhteen maahan", kertoo Hintaoppaan maajohtajaHintaoppaan mukaan tammi-helmikuussa suomalaiset etsivät näytönohjaimia 194 prosenttia aktiivisemmin kuin samaan aikaan viime vuonna.Hintaoppaan Norjan, Ruotsin, Ranskan, Iso-Britannian ja Uuden-Seelannin sivustoilla kiinnostus on puolestaan kasvanut keskimäärin 277 prosentilla."Näytönohjainten vaikeaan saatavuuteen on muutamia syitä. Suurin tekijä löytyy tuotantopuolelta, sillä useat kiinalaiset tehtaat lopettivat näytönohjainten valmistuksen Covid19-pandemian alkaessa. Näytönohjainten valmistaja AMD on myös luultavasti joutunut käyttämään suuren osan kapasiteetistaan uusien pelikonsoleiden näytönohjainten valmistamiseen. Näin näytönohjaimia ei ole onnistuttu valmistamaan kysyntää vastaavaa määrää", Matinvesi-Bassett kertoo.Merkittävä syy heikkoon saatavuuteen on kryptovaluuttojen louhiminen. Tämän ongelman takia NVIDIA rajoittaa RTX 3060 hyödyllisyyttä kryptovaluuttojen louhinnassa , jotta näytönohjainta päätyisi enemmän pelaajien koneisiin.Heikko saatavuus ja korkea kysyntä ovat nostaneet saatavilla olevien tuotteiden hintoja. Hintaoppaan datan mukaan näytönohjainten hinnat ovat nyt helmikuussa korkeimmillaan, ja pelkästään joulu-helmikuussa hinnat ovat nousseet 10 prosentilla.Vastaavanlainen hintojen nousu näkyy myös:ssa."Erinäisten tietokonekomponenttien keskimääräinen pyyntihinta myynti-ilmoituksissa on yli kaksinkertaistunut vuoden takaisesta. Tori.fi:ssä on tällä hetkellä 461 ilmoitusta näytönohjaimista. Kun suositut tuotteet myydään kaupoista lähes loppuun, kuluttajat kääntyvät second hand -tarjonnan puoleen ja hinnat lähtevät nousuun. Nyt on siis hyvä tilaisuus myydä tarpeettomat näytönohjaimet eteenpäin", kertoo Tori.fi:n vertaiskauppatuntija