Windows 10 vuoden 2021 kevään päivitys: Tämä kaikki muuttuu 21H1:n myötä

Microsoft suunnitteli alun perin keväälle 2021 laajempaa ominaisuuspäivitystä Windows 10:iin, mutta on päättänyt siirtää suurimmat päivitykset osaksi syksyllä 2021 julkaistavaa päivitystä.

Harvan käyttämä Windows Hello -kameratunnistus paranee. Sisäänkirjautumisen kasvojentunnistuksella tekevä ominaisuus tukee jatkossa useampaa kameraa, kun myös läppäreissä ovat usean kameran ratkaisut yleistyneet.

Windows Defender -virustorjuntaa nopeutetaan. Suurimmat muutokset ovat uusien tiedostojen skannaukseen liittyviä, eli kun koneelle ladataan tai talletetaan uusia tiedostoja, nopeutuu niiden tarkistaminen merkittävästi.

Pääasiassa suurten organisaatioiden käyttöön tulee parannuksia Windowsin ryhmäoikeuksien hallintaan, joiden Microsoft kuvaa "parantavan etätyön mahdollisuuksia".

Nyt yhtiö on kuitenkin kertonut jo osan uudistuksista, jotka tullaan näkemään-päivityksen yhteydessä. Keräsimme tähän mukaan merkittävimmät muutokset kuluttajan kannalta.Windows 10 21H1 -päivitys tullaan julkaisemaan vuoden alkupuoliskolla, todennäköisesti loppukeväästä.Microsoftin mukaan tällä kertaa päivitys on kevyempi kuin vaikkapa vuoden takainen 20H1 -päivitys ja sisältää lähinnä peruskäyttäjälle näkymättömiä muutoksia. Tulossa olevat muutokset ovat:Päivityksen jakelu on sen pienestä koosta johtuen tällä kertaa sulavampaa. Microsoft kertoo blogissaan päivityksen jakelun tapahtuvan samalla tavalla kuin kuukausittaisten tietoturvapäivitystenkin. Eli suurien Windows 10 -päivitysten kaltaista tuntikausien operaatiota ei pitäisi olla tiedossa.