NVIDIA: Rajaamme tulevan RTX 3060 -näytönohjaimen käyttöä bitcoinien louhinnassa, haluamme sen pelaajille

Maailmanlaajuinen pula huippuluokan näytönohjaimista johtuu kolmesta syystä. Yksi näistä syistä ovat bitcoinia, ethereumia ja muita kryptovaluuttoja louhivat käyttäjät, jotka ahnehtivat huipputason näytönohjaimia pelaajien nenien edestä.

Nytyrittää rauhoittaa tilannetta hieman ja on kertonut muutoksesta pian saapuvaan edullisemman pään-näytönohjaimeensa. Kyseinen näytönohjain maksaa julkaisuhetkellä noin 350 euroa, mutta jo viikkoja ennen julkaisua sen jälleenmyyntiarvoksi on veikattu 500-600 euroa - johtuen juurikin näytönohjainpulasta.NVIDIAn ratkaisu tilanteeseen on se, että yhtiö aikoo muuttaa korttien ajureita niin, että ne ovat puolet ennakoitua hitaampia kryptovaluuttojen, etenkinin, louhinnassa. Muutoksen toivotaan tekevän korteista ylihintaisia louhijoille - ja niiden päätyvän sen myötä todennäköisemmin pelaajien tietokoneisiin.Vastaavasti Nvidia aikoo julkaista erikseen kryptovaluuttojen louhintaan tarkoitetun ratkaisun,-piirin. HX:ää myydään neljänä eri versiona , jotka ovat suunniteltu kaikki nimenomaan kovassa nosteessa olevan Ethereumin louhintaan. CMP tuleekin sanoistaCMP-grafiikkaprosessorit eivät pysty lainkaan tuottamaan grafiikkaa, vaan ne ovat puhtaasti liukulukulaskentaan tarkoitettuja erikoisratkaisuja, joiden virrankulutus ja fyysinen koko on suunniteltu laajoihin kryptovaluuttojen louhimispalvelimiin.