Philips Monitors B Line -mallisto sai erittäin ympäristöystävällisen Philips 242B1G -näytön

Philips julkaisi Monitors B Line -mallistoon 23,8-tuumaisen Philips 242B1G -näytön, joka on suunniteltu ympäristöä säästävään tuottavuuteen, ekologisesti ajatteleville ammattilaisille.

Kooltaan näyttö on 23,8-tuumainen. Se toimii Full HD -resoluutiolla (1920 x 1080) ja 75 hertsin virkistystaajuudella. IPS-tekniikka takaa selkeän kuvan ja laajat katselukulmat (178 / 178 astetta).Philips on suunnitellut tämän näytön poikkeuksellisen vähävirtaiseksi.Siinä käytetään muun muassa uutta ja vähävirtaista LED-taustavalotekniikkaa, joka luo kirkkaan ja värikkään kuvan aiempaa huomattavasti pienemmällä virrankulutuksella.Näyttö on varustettu myös muilla virransäästötekniikoilla, kuten PowerSensorilla, LightSensorilla ja Zero Power -virtakytkimellä.PowerSensor-ihmistunnistin havaitsee infrapunavalolla onko käyttäjä näytön ääressä vai ei, vähentäen automaattisesti näytön kirkkautta tämän poistuessa. Näin sähkönkulutusta voidaan leikata jopa 80 prosenttia. LightSensor-tekniikka havaitsee ympäristön valaistuksen ja säätää näytön kirkkautta olosuhteiden mukaiseksi. Näytön takana oleva Zero Power -virtakytkin puolestaan vähentää merkittävästi näytön hiilijalanjälkeä, sillä näyttö ei kuluta tällöin lainkaan virtaa.Myös valmistuksessa on panostettu ympäristöystävällisyyteen.Philips 242B1G on valmistettu 85-prosenttisesti kierrätysmuovista ja sille on myönnetty TCO Certified Edge -ekosertifikaatti. Näytössä ei käytetä lainkaan lyijyn, elohopean tai PVC / BFR:n kaltaisia ympäristölle haitallisia aineita. Lisäksi sen pakkausmateriaalit ovat 100 % kierrätettyjä.Lisäksi käyttöä varten löytyy kolme erilaista toimintoa.LowBlueMode vähentää haitallista lyhytaaltoista sinistä valoa, kun taas FlickerFree säätää kuvan kirkkautta ja vähentää sen välkkymistä tehden käytöstä sekä miellyttävämpää että silmille terveellisempää. EasyRead-tilassa tekstit näytetään helposti luettavassa sanomalehtimäisessä muodossa.Philips 242B1G -näyttö tulee saataville helmikuun aikana 209 euron suositushintaan.Lisätietoa näytöstä saa täältä