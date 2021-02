Halvimmat SSD-levyt Suomessa: 120GB 23 eurolla, teratavu 97e, 480GB 53e, ..

Päivitimme viimeksi SSD-levyjen hintakatsausta syksyllä 2020. Sen jälkeen tietotekniikkamarkkinoilla on käynyt valtava myllerrys, jossa komponenttien saatavuusongelmat riivaavat lähes jokaista tuotekategoriaa. Tämä näkyy myös SSD-levyjen hinnoissa, joissa hinnat eivät ole käytännössä laskeneet 5 kuukauteen pätkääkään - lukuunottamatta tarjouksia ja yhtä poikkeusta.

120 gigatavun SSD-levyt

240 gigatavun SSD-levyt

480 gigatavun SSD-levyt

960 gigatavun SSD-levyt

2 teratavun SSD-levyt

Poimintoja isommista SSD-levyistä

Toki, vielä kesällä 2020 edullisimmat 120GB kokoluokan SSD-levyt maksoivat 25-30 euron hujakoilla, mutta nyt käytännössä kaikki tuon kokoluokan levyt maksavat noin 20 euroa. Eli sinänsä mitään radikaalia heittoa suuntaan tai toiseen ei ole näkynyt, mutta laskeva trendi on pysähtynyt syksyn jälkeen.Ainoan poikkeuksen tekevät kaikkein suurimmat, yli neljän teratavun SSD-levyt , joissa hinnat ovat laskeneet merkittävästi sitten syksyn lukemien. Nyt neljän teratavun SSD-levyn saa koneeseensa noin 350 eurolla, jos osuu oikealla hetkellä ostoskoria täydentämään.120 gigatavuisten ja 240 gigatavuisten SSD-levyjen hintaero on kaventunut niin pieneksi, että lienee ajan kysymys kunnes 120GB kokoluokka katoaa markkinoilta kokonaan. Tällä hetkellä eroa on noin 10 - 15 euron verran, joten aika harva taitaa enää pienempää kuin 240GB levyä koneeseensa ostaa.Lisäksi havaintona on sekin, että edullisimmat m.2 -korttimalliset SSD-levyt alkavat olemaan nekin - kokoluokasta riippumatta - varsin edullisia.Postikuluttomat hinnat, jotka jutussa mainitaan, ovat olleet oikein artikkelin kirjoitushetkellä, joten emme takaa hintojen pitävyyttä tai jälleenmyyjien varastosaldoja - kannattaa siis kiirehtiä!Muistathan myös lukea oppaamme siitä, miten vaihdat tietokoneeseesi SSD-levyn vanhan kovalevyn (tai SSD:n) tilalle