Historiallinen hetki: Windowsin markkinaosuus laski alle 80 prosentin

Ikää pitää olla mittarissa vähintään 30 vuotta - ja enemmänkin - jotta muistaisi ajan, jolloin Microsoft Windows ei ollut täysin ylivoimainen tietokoneiden käyttöjärjestelmien markkinaosuuksissa. Viimeistään vuonna 1995 julkaistu Windows 95 käytännössä sementoi Windowsin tietokoneiden ykköskäyttöjärjestelmäksi.

Vuosituhannen vaihteen ympärillä elettiin vielä toiveikkaasti siinä uskossa, ettäonnistuisi haastamaan Windowsin kotikoneiden käyttöjärjestelmissä. Mutta tuo toive ei koskaan toteutunut: Viimeisimmät luvut antavat Linuxin markkinaosuudeksi hieman alle 2 prosenttia, Suomessa, Linuxin kotimaassa, markkinaosuus on tällä hetkellä reilut 3% . Ainoastaan Applenon saanut kaapattua itselleen merkittävämpää siivua markkinasta, mutta Maccien hintatasosta johtuen ne eivät globaalissa mittakaavassa juurikaan Windowsin asemaa uhkaa. Toki, mittaustapoja ja tilastoja on monia: vaikkapakertoo Linuxilla pelaavien määrän pyörivän noin 1 prosentin tasossa kaikista pelaajista.Tutkimusyhtiökuitenkin kertoo omiin tilastoihinsa pohjautuen, että vuonna 2020 nähtiin ensimmäistä kertaa sitten 1990-luvun alkupuolen tilanne, jossauusista koneista.Taustalla onjatkuvasti kasvava kysyntä. Yhtiön mukaan Chromebookien myynti kasvoi vuonna 2020 edellisvuoteen nähden hurjat 74% ja on ohittanut jo selkeästi Maccien myynnin globaalisti. Taustalla on pitkälti Chromebookien suosio koulumaailmassa, jossa ne valloittavat maailmaa maanosa ja maa kerrallaan.TrendForce arvioi, että kuluvana vuonna Windowsin markkinaosuus kannettavissa laskee entisestään, noin 70-75% tasolle, Chromebookien napatessa 15-20% markkinasta ja Applen tietokoneiden viedessä markkinasta hieman alle 10% siivun.