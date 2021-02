Philipsin uusi 243B1JH -näyttö tarjoaa USB-telakointiaseman ja esiin ponnahtavan kameran Windows Hello -tuella

Philips julkaisi Monitors B Line -mallistoon Philips 243B1JH -näytön, joka tarjoaa kattavat liitännät, Windows Hello -sisäänkirjautumisella varustetun kameran sekä virtaa säästäviä ominaisuuksia.

Philips 243B1JH:n IPS LCD -paneelissa on laajat 178 / 178 asteen katselukulmat. Se on kooltaan 23,8-tuumainen ja toimii Full HD -resoluutiolla ja 75 hertsin virkistystaajuudella. Kirkkaus on 250 nitiä. Siinä on myös Philips LowBlue-tila ja Flicker-Free -tekniikka, jotka tekevät kuvan katsomisesta sekä miellyttävämpää että silmille terveellisempää. Näyttö on TÜV Rheinland -sertifioitu.Näyttö tarjoaa kattavat liitännät. Sisäänrakennetun USB-telakointiaseman ansiosta tämä näyttö sopii esimerkiksi kannettavan tietokoneen kaveriksi. Näytön liitännöistä löytyvät DisplayPort 1.4, HDMI 1.4, USB-A, USB-C, RJ-45-verkkoliitäntä. USB-C -liitäntä tarjoaa kannettavalle myös jopa 100 watin latauksen.Näytön yläreunassa on esiin ponnahtava kamera, joka tukee kasvojentunnistukseen perustuvaa Windows Hello -sisäänkirjautumista. Näytössä on myös panostettu virtaa säästäviin ominaisuuksiin. PowerSensor -tunnistin havaitsee onko käyttäjä näytön ääressä vai ei, vähentäen automaattisesti näytön kirkkautta tämän poistuessa. Näin sähkönkulutusta voidaan leikata jopa 80 prosenttia. LightSensor-tekniikka puolestaan havaitsee ympäristön valaistuksen ja säätää näytön kirkkautta olosuhteiden mukaiseksi.Jalusta mahdollistaa laajat ergonomiatoiminnot, eli korkeudensäädön, kallistuksen, käännön ja Pivot-toiminnon. Myös Vesa 100 x 100 -kiinnitys on mahdollista.Philips 243B1JH saapuu kauppoihin helmikuun aikana. Suositushinta on 419 euroa.