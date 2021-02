Razer julkaisi Huntsman V2 Analog -näppäimistön säädettävillä Analog Optical -kytkimillä

Huntsman V2 Analog -näppäimistön. Erikoisuus löytyy Analog Optical -kytkimistä, sillä näiden kytkinten aktivoitusmispisteen voi säätää haluamakseen. Razer julkaisi täysikokoisen-näppäimistön. Erikoisuus löytyy Analog Optical -kytkimistä, sillä näiden kytkinten aktivoitusmispisteen voi säätää haluamakseen.

Huntsman V2 Analogin ominaisuuksiin kuuluvat mm. erilliset mediapainikkeet.

Näppäimistössä on USB 3.0 läpivienti.

Analog Optical -kytkimet mahdollistavat aktivoitumispisteen säätämisen mielensä mukaan 1,5 mm - 3.6 mm väliltä. Valinnan voi tehdä näppäinkohtaisesti. Lisäksi Dual-step -ominaisuuden avulla yhteen näppäimeen voi valita kaksi eri toimintoa eri aktivoitumispisteille. Tämän avulla pelissä voi vaikkapa ottaa kranaatin esille ensimmäisen aktivoitumispisteen avulla ja näppäimen pohjaan painaminen heittää kranaatin.Analog Optical -kytkimet muistuttavat muita Razerin Optical -kytkimiä. Painalluksen tunnistaminen tapahtuu valon avulla, joka vähentää moniin muihin kytkimiin verrattuna liikkuvien osien ja metallisen kontaktin määrää. Aiemmin Razer on käyttänyt näitä kytkimiä Tartarus Pro -näppäimistössä.Vastaavanlaiset kytkimet löytyvät myös esimerkiksi SteelSeriesin osalta OmniPoint-kytkinten muodossa.Razer käyttää kytkimien päällä Doubleshot PBT -näppäinhattuja, jotka ovat saatavilla myös pohjoismaiselle näppäinasettelulle. Alin rivi on asettelultaan standardi, joten näppäimistöön voi helposti vaihtaa muunlaiset näppäinhatut. Näppäimistössä on myös erilliset mediapainikkeet digitaalisen valintarenkaan kera.Näppäimistö on päältä alumiinia. Rannetuki kiinnitty näppäimistön alaosaan magneettien avulla. Hiiri tai vaikkapa USB-muistitikku voidaan kiinnittää näppäimistöön USB 3.0 läpiviennin ansiosta. Lisäksi näppäimistöä komistaa Razerin tuttu Chroma-valaistus.Hintaa Huntsman V2 Analog -näppäimistöllä on 269,99 euroa. Se on saatavilla heti Razerin nettisivujen kautta ja jälleenmyyjille näppäimistö saapuu 9. helmikuuta alkaen.