PC:n kotelot syttyvät tuleen - iso valmistaja veti ne vihdoin myynnistä

Yksi suurista PC-koteloita valmistavista yrityksistä NZXT on vihdoin vetänyt yhden malleistaan pois myynnistä sen aiheuttamien vaaratilanteiden vuoksi.

Kyseinen kotelo,on aiheuttanut kipinöintiä, oikosulkuja ja todistetusti jopa lieskojen leimahduksen tietokoneissa. Valmistaja on ollut tietoinen H1 -mallinsa ongelmista, mutta päätti vetää tuotteen myynnistä vasta nyt.Ongelmana vaikuttaa olevan H1-kotelon ns.-kortti, jolla PCI-Express -paikkaan saadaan mahdutettua kortti, joka ei muutoin koteloon mahtuisi. Sen ruuvit aiheuttavat oikosulkuja rakenteessa, joka johtaa kipinöihin, savuun ja osien kuumenemiseen.Yksi kyseisen kotelon omistaja on onnistunut kuvaamaan hetken, jolloin H1 -kotelo syttyy tuleen: mukaan NZXT olisi tarjonnut jo viime vuonna ratkaisuksi kotelon ostaneille nailonista tehtyjä ruuveja alkuperäisten metallisten ruuvien sijaan - ne kun eivät johda sähköä samalla tavalla, eivätkä siten aiheuta oikosulkuja rakenteessa.Nyt yhtiö on kuitenkin vetänyt H1-kotelon kokonaan pois myynnistä omasta verkkokaupastaan. Suomessa kyseistä koteloa kuitenkin on edelleen kauppojen listoilla tarjolla.