Asuksen päivitetty OLED-näytöllä varustettu ZenBook Flip 13 (UX363) -kannettava nyt myynnissä Suomessa

Asus toi ZenBook Flip 13 (UX363) -mallin. toi uudistetun ZenBook S (UX393) -kannettavan lisäksi myyntiin myöskin uudistetun-mallin.

Asus kehuu ZenBook Flip 13 (UX363) -kannettavan olevan maailman ohuin kääntyvällä näytöllä varustettu kannettava, jossa on myöskin täysikokoinen HDMI-liitäntä sekä USB-A -liitäntä (3.2 Gen 1). Näiden lisäksi löytyy myös kaksi Thunderbolt 4 USB-C -porttia. Kannettavan paksuus on 13.9 mm ja painoa on noin 1,3 kilogrammaa.Langattomista yhteyksistä vastaavat uusi Wi-Fi 6 (802.11ax) ja Bluetooth 5.0. Windows 10 Home -käyttöjärjestelmään lisätty MyASUS -ohjelmisto auttaa esimerkiksi parantamaan Wi-Fi-yhteyden vakautta.Suorituskyvystä vastaa Intel Core i7-1165G7 -suoritin ja tämän parina on 16 gigatavua 4266 MHz LPDDR4x -muistia. Nopeaa tallennustilaa on tässä mallissa 512 gigatavun edestä.Uudistettu kannettava käyttää nyt OLED-näyttöä eli värintoisto on kohdallaan (100% DCI-P3). Kooltaan se on 13.3-tuumainen, kuvasuhde on 16:9 ja resoluutio yltää Full HD lukemaan (1920 x 1080). Lisänimenä näyttö kantaa nimeä NanoEdge, jolla viitataan 3.9 mm:n reunoihin.Näyttö siis kääntyy eri asentoihin. Kokemusta parantaa ErgoLift-sarana, joka nostaa näppäimistö hieman ylemmäs ja parantaa myös siten jäähdytystä koneen alapuolella.Näppäimistö ylettyy koneessa reunasta reunaan ja kosketuslevy sisältää NumberPad 2.0 -ominaisuuden eli sitä voidaan käyttää myös numeronäppäimistönä LED-valaistuksen ansiosta.67 Wh:n akusta luvataan riittävän virtaa jopa 14 tunniksi. Akku ladataan USB-C -liitännän kautta. Lataamisessa on tuettuna ASUS USB-C Easy Charge -teknologia, joka tukee erilaisia latureita kuten virtapankkia. Mukana toimitetaan 65W laturi.Lisäksi koneessa on Windows Hello -tuella varustettu kamera ja Harman Kardonin kaiuttimet.ZenBook Flip 13 (UX363) -kannettavan suositushinta Suomessa on 1579 euroa ja se on saatavilla heti valikoiduilta jälleenmyyjiltä.