Päivän diili: Näppäimistöjä ja hiiriä pelaamiseen

Päivän diilinä tällä kertaa pieni otanta muutamista tuotteista, jotka sattuivat olemaan sopivasti samaan aikaan tarjouksessa. Eli silmiin sattui parikin pelikäyttöön sopivaa näppäimistöä sekä yksi perustason pelihiiri, joissa kaikissa on oikeaa alennusta hinnassa mukana. Ja lisäksi pistettiin mukaan vielä hiirten klassikko.

Eli tällaista olisi tarjouksessa kotimaan verkkokaupoissa tänään:Razerin mekaanisen BlackWidow -näppäimistön kolmas iteraatio jatkaa samalla tutulla linjalla - hyvä, RGB-väreillä varustettu kaapeliliitäntäinen mekaaninen näppäimistö. Tavallisesti BlackWidow v3:sta myydään noin 110 eurolla, joten säästöä tulee 75 euron tarjouksessa jo varsin kiitettävästi.Logitechin kalliimman pään pelinäppäimistö, jossa RGB-valot, langaton liitäntä ja mekaaniset näppäimet. Viime aikoina tätä mallia on myyty noin 230 eurolla, joten 180 euron hinta on varsin mukava tarjoushinta.Corsairin langaton, RGB-väreillä varustettu pelihiiri on varsin suosittu budjettitason pelihiiri. Taannoin se keräsi Tom's Guiden arvostelussa 4,5 tähteä viidestä ja sai kehuja, etenkin hintaansa nähden.Vielä pari viikkoa sitten tätä myytiin 60 eurolla, joten 35 euron hinnalla kyseessä on varsin mukava löytö.Eli kyseessä on hiirten klassikko, malli jota on valmistettu vuosikausia. Seole pelaamiseen nimenomaan suunniteltu, mutta on muodostunut vuosien mittaan eräänlaiseksi hiirten volkkariksi - kaikkeen hyvin sopivaksi ja erittäin kestäväksi työjuhdaksi.Nyt Logiotech G MX518 irtoaa alle 30 euron, kun sitä viime aikoina on myyty pääsääntöisesti 45 - 50 euron hintahaarukassa.