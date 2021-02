Uudistettu Asus ZenBook S (UX393) -kannettava nyt myynnissä Suomessa

Asus on tuonut uudistetun ZenBook S (UX393) -kannettavan myyntiin Suomessa. Tässä ohuessa on kannettavassa on muun muassa 3:2 -näyttö, 12 tunnin akunkesto ja 11. sukupolven Intel i7 -suoritin. on tuonut uudistetun-kannettavan myyntiin Suomessa. Tässä ohuessa on kannettavassa on muun muassa 3:2 -näyttö, 12 tunnin akunkesto ja 11. sukupolven Intel i7 -suoritin.

Edessä on 3:2 -kuvasuhteen NanoEdge -kosketusnäyttö, jonka resoluutio on 3300 x 2200 pikseliä. Kokoa on 13,9 tuumaa. Kirkkaus yltää 500 nitiin ja se tukee 100% DCI-P3 -väriavaruutta ja 133% sRGB -väriavaruutta.Suorituskyvystä vastaa Intel Core i7-1165G7 -suoritin, jonka pariksi on valikoitunut 16 gigatavua 4266 MHz LPDDR4x -muistia. Nopeaa tallennustilaa löytyy yhden teratavun verran.ZenBook S:n runko on valmistettu metallista ja koneelta painoa löytyy 1,35 kilogrammaa. Akusta luvataan riittävän virtaa jopa 12 tunniksi.Laitteessa on kaksi Thunderbolt 4 USB-C -porttia, yksi USB A 3.2 Gen 1 -portti, HDMI ja muistikortinlukija. Laite myös ladataan näiden USB-C -liitäntöjen välityksellä. Lataamisessa on tuettuna ASUS USB-C Easy Charge -teknologia, joka tukee erilaisia latureita kuten virtapankkia. Parhaimmillaan 65W latauksen myötä akkuun saa virtaa 49 minuutissa 60 prosentin verran.Langattomista yhteyksistä vastaavat uusi Wi-Fi 6 (802.11ax) ja Bluetooth 5.0.Kannettavassa on myös taustavalaistu näppäimistö, jonka näppäimet tarjoavat 1.3 mm:n painallusmatkan. Kosketuslevy puolestaan sisältää NumberPad 2.0 -ominaisuuden eli sitä voidaan käyttää myös numeronäppäimistönä LED-valaistuksen ansiosta.Laitteen kamera puolestaan tukee Windows Hello -sisäänkirjautumista. Ääntä toistetaan kahden kaiuttimen kautta ja lisäksi mikrofonit käyttävät tekoälyllä varustettua teknologiaa ympäröivän äänen vaimennuksessa.Käyttöjärjestelmänä toimii Windows 10 Home, johon Asus on lisännyt omia ohjelmia. MyASUS -ohjelmisto sisältää esimerkiksi työkalut helpon tiedonsiirron koneelta Android- tai iOS -puhelimiin.Kannettavan suositushinta on 1899 euroa. Se on saatavilla heti valituilla jälleenmyyjillä.