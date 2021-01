Razer julkaisi Viper 8K Hz pelihiiren HyperPolling -teknologialla

Tietokoneen oheislaitteista tunnettu Razer julkaisi 8000 Hz virkistystaajuuteen yltävän Viper 8K Hz -pelihiiren.

Yleisesti virkistystaajuus hiirissä on 1000 Hz, mutta Razerin-teknologian avulla uudessa Viper -hiiressä sijainti luetaan 8 kertaa useammin. Nopeampi lukeminen tarkoittaa, että kursori on tietokoneen nopealla näytöllä paremmin ajan tasalla, eikä minkäänlaista nykimistä esiinny. Todellisuudessa eron huomaaminen saattaa olla kuitenkin vähäisempi.Alla olevalta videolta voi katsella tarkemmin HyperPolling-teknologian esittelyä.Ulkonäöltään Viper 8K Hz näyttää hyvin paljon muilta Viper - sarjan hiiriltä. Hiiri on suunniteltu molempikätiseksi, se painaa 71 grammaa ja mitat ovat 73 x 57.6 x 37.81 mm. Pohjasta löytyy 100% PTFE-jalat. Langallisen hiiren kaapelina löytyy kevyt SpeedFlex-kaapeli.Sensorina käytetään 20 000 DPI:n lukemaan yltävää Razerin omaa Focus+ -sensoria. Lisäksi hiiressä on optiset hiirikytkimet, joiden kestävyydeksi ilmoitetaan 70 miljoonaa klikkausta. Lisäksi hiiressä on RGB-valaistus ja 8 ohjelmoitavaa painiketta, joita voi hallita Razerin Synapse 3 -ohjelmistolla.Hiiri on saatavilla heti 89,99 euron hinnalla. Lisätietoa saa täältä