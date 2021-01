Listaus: Parhaat näytönohjaimet 2021 - AMD:n uutuus nousi suoraan sijalle 2, kaikkien hinnat nousussa

Näytönohjaimissa erilaiset mallinumeroinnit vaihtuvat niin tiuhaan tahtiin, että kuluttajaa hirvittää. Lisäksi markkinoilla kisaa kaksi piirisarjojen valmistajaa, AMD ja Nvidia. Joten miten ihmeessä pitäisi tietää, mikä näytönohjain on paras - tai onko näytönohjain X parempi kuin näytönohjain Y?

Tehokkaimmat näytönohjaimet

Puuttuvat kortit?

Huomioita

Lähteet

Tietokoneen kasaus

Päätimme kerätä useista eri tilastoista ja mittaustuloksia listaavasta sivustosta yhteen paketin, joka laittaisi pelikäyttöön tarkoitetut näytönohjaimet selkeään paremmuusjärjestykseen. Kukin mittauksia keräävä tilasto painottaa hieman eri asioita, joten yhdistämällä tilastot saimme koottua varsin mielenkiintoisen listan.Joten, projektin tuloksena syntyi tietyn tyyppinen metatilasto, joka listaaListalta on jätetty tarkoituksella pois ammattikäyttöön tarkoitetut näytönohjaimet, kuten NVIDIAn-sarjan kortit sekä AMD:n-kortit. Lisäksi kannettaviin tarkoitetut näytönohjaimet on poistettu listalta nekin.Lista ei mitenkään ole absoluuttinen paremmuustilasto, mutta on aika hyvä suunnannäyttäjä. Se perustuu kolmen eri mittaustuloksia tekevän tahon tilastoihin, yhdistäen niiden keskinäiset sijoitukset. Käytännössä olemme laskeneet kunkintilaston sijoitukset kullekin kortille ja laskeneet sijoitusten keskiarvon. Tämän keskiarvon mukaan oma tilastomme määräytyy.Erot joidenkin korttien sijoituksissa ovat hiuksenhienoja, joten kannattaa tutkia ehdottomasti myös korttien hintoja, eikä tuijottaa pelkästään listan sijoitusta.Huomattavaa on myös se, että. Tehoja tarvitaan lisää vasta, kun näytön tarkkuutta nostetaan tätä suuremmaksi, otetaan käyttöön toinenkin näyttö peleissätai otetaan käyttöön tulevia, vieläkin raskaampia pelejä.Tilastomme on siis ns. meta-analyysi kolmen eri lähteen tilastoista. Käytimme lähteinä näitä sivustoja:Näytönohjain on pelaamisen ydinaluetta, jonka valinnalla vaikutat valtavasti tietokoneesi tehoihin nimenomaan pelattaessa. Mutta entäs muut osat? Tutustu oppaaseemme, jossa rakennetaan mahdollisimman edullinen pelitietokone, suorituskyvystä tinkimättä:Jos taas et tiedä, mikä näytönohjain tietokoneessasi nykyisin on, tämä oppaamme auttaa selvittämään asian:Käyttäjäpalautteen perusteella lisäsimme listalle myös kortit, joiden valmistus on jo lakkautettu. Tämä antaa mahdollisuuden vertailla käytettyjen näytönohjainten keskinäistä paremmuutta paremmin, kun mukana ovat myös edellisen sukupolven kortit. Kiitoksia kaikille aiheesta palautetta antaneille.Näytönohjaimissa ei ole tullut edellisen päivityksen jälkeen uusia julkaisuja, joten lista itsessään ei ole muuttunut viime näkemän. Päivitimme hintahaarukan kullekin kortille sekä merkitsimme osan korteista jälleen-merkinnällä.Listalle lisätty RTX 3090 ja RTX 3080 -näytönohjaimet. Lisäksi päivitetty kaikkien korttien hintahaarukat ajan tasalle.Listalle lisätty RTX 3070 -näytönohjain. Lisätty listalle AMD:n RX 6800 XT ja RX 6800 -näytönohjaimet. Päivitetty hintoja ajan tasalle.Listalle lisätty AMD Radeon RX 6900 XT. Päivitetty näytönohjainten hinnat.