Raspberry Pi Pico - 4 euroa maksava uutuus virittelijöille

Raspberry Pi -minitietokoneet ovat saavuttaneet vuosien saatossa jo kulttimaineen rakentelijoiden keskuudessa. Niitä on päätynyt myös aivan tavallisten kuluttajien koteihin, mm. RetroPie -pelikoneiksi.

Kahden ytimen ARM Cortex-M0+, 133MHz

265 kilotavua RAM-muistia (kyllä, nimenomaan kilo tavua)

Tuen ulkoiselle Flash-muistille aina 16 megatavuun saakka

DMA-kontrollerin

30 GPIO-liitintä, joista neljää voidaan käyttää analogisina sisääntuloina

2x UART, 2x SPI, 2x 12C

16x PWM-kanavia

1x USB 1.1 -ohjain

8x Raspebby Pi Programmable I/O (PIO) state machines

Nyt Raspberryltä on tullut uusi tuote, joka täydentää kovemman tason värkkäilijöiden tarpeita mainiosti:on mikrokontrolleri, joka on suunniteltu toimimaan sulavassa yhteistyössä varsinaisen Raspberry Pi -tietokonesarjan kanssa. Mikrokontrollereita käytetään mm. erilaisissa fyysisen maailman mittaukseen tarkoitetuissa tilanteissa ja fyysisissä laitteissa. Kotoa mikrokontrollereita löytyy vaikkapa pyykkikoneesta ja mikroaaltouunista.Esittelyvideo alla:Varsinainen mikrokontrolleri,eli, on Raspberryn tiimin suunnittelema mikrokontrolleri, joka sisältää seuraavat tekniset ominaisuudet:Kyseessä ei siis ole välttämättä jokaisen tekniikasta ohuesti kiinnostuneen ensiostos, mutta mikrokontrollereista ja niiden ohjelmoinnista innostuneille uutinen on varmasti mielenkiintoinen.Raspberry Pi Pico on RP2040 päälle kasattu paketti, jossa on edellämainitun mikrokontrollerin lisäksi 2 megatavua Flash-muistia sekä liitäntä virransyötölle.Aiheesta lisää Raspberry Pi Picon virallisilta sivuilta Heille, keitä näin syvällinen tekniikan säätö ei kiinnosta, Raspberry julkaisi viime vuoden lopulla näppäimistön sisään rakennetun Raspberry Pi 400 -tietokoneen