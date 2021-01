Intel julkaisi 11. sukupolven Core H -mobiilisuorittimet pelikannettaviin

Intel julkaisi CES 2021 -tapahtumassa 11. sukupolven Core H -sarjan (Tiger Lake H35) mobiilisuorittimet pelikannettaviin.

Vaihtoehtoja löytyy aluksi kolme kappaletta: Core i7-11375H, Core i7-11370H ja Core i5-11300H.Jokainen malli sisältää 4 ydintä sekä 8 säiettä ja niiden TPD-arvo on 35 wattia. Erot löytyvät kellotaajuuksista ja välimuistin määrästä.Esimerkiksi Core i7-11375H:n kellotaajuus yltää parhaimmillaan yhden ytimen osalta 5.0 GHz, kahden ytimen osalta se on parhaimmillaan 4.8 GHz ja neljän ytimen osalta 4.3 GHz. L3-välimuistia on 12 megatavua.Näiden uusien prosessoreiden myötä valmistajat voivat tehdä pelikannettavista entistä ohuempia, mutta samalla tehokkaita. Uusissa prosessoreissa on mm. Wi-Fi 6 / 6E- ja Thunderbolt 4 -tuet sekä tuki DDR4-muistille 3200 MHz:iin ja LPDDR4/x 4366 MHz:iin asti.Tiger Lake H35 -mobiiliprossoreilla varustettuja pelikannettavia nähdään vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon aikana muun muassa Acerilta, Asukselta, MSI:ltä ja Lenovolta.