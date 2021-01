Video: tältä näyttää tuleva Windows 10X -käyttöjärjestelmä yhden näytön koneilla

Windows 10X -käyttöjärjestelmän arvellaan olevan pian valmis, vaikka virallista tiedotusta ei vielä Microsoftin suunnalta ole kuulunut. Nyt kuitenkin lähes valmis versio Windows 10X:stä on vuotanut julkisuuteen, ja sitä esitellään mm. Microsoftin uudenlaisen-käyttöjärjestelmän arvellaan olevan pian valmis, vaikka virallista tiedotusta ei vielä Microsoftin suunnalta ole kuulunut. Nyt kuitenkin lähes valmis versio Windows 10X:stä on vuotanut julkisuuteen, ja sitä esitellään mm. windowscentral.com -sivuston videolla

Videolla esitellään Windows 10X -käyttöjärjestelmän versiota, joka on suunniteltu yhden näytön laitteille. Windows 10X on suunniteltu haastamaan etenkin Googlen kevyempi Chrome OS -käyttöjärjestelmä.Videolla käydään läpi käyttöjärjestelmän aloitusvalikko, sen hakutoiminnot ja tehtäväpalkin muutokset. Muutosta on saanut myös oikeasta alareunasta aukeava toimintokeskus, joka on 10X -käyttöjärjestelmässä selkeämpi ja yksinkertaisempi.Käyttöjärjestelmän uusiin ominaisuuksiin lukeutuvat mm. tiedostonhallinta, joka on nyt yksinkertaisempi ja synkronoituu OneDrive-pilvipalvelun kanssa. Ohjelmat avautuvat Windows 10X:llä oletuksena koko ruudulle, mutta käyttöjärjestelmällä voi myös käyttää kahta ohjelmaa vierekkäin. Videolla näytetään myös verkkopohjaisten sovellusten toimintaa käyttöjärjestelmällä.Windows 10X:n arvellaan saapuvan markkinoille tämän vuoden kevään aikana