Päivän diili: Samsungin 27-tuumainen 2560 x 1440 resoluution näyttö nyt 199 euroa

Samsungin WQHD 2560 x 1440 -tarkkuudella varustettua 27-tuumaista tietokoneen näyttöä myydään nyt alennettuun hintaan.

Päivän diili

-näyttöä myydään nyt 199,90 eurolla , kun yleensä näyttöä on saanut noin 250 eurolla. Tämä on myös alin hinta, jolla näyttöä on myyty.Näyttö käyttää 27-tuumaista PLS -paneelia, jonka katselukulmat ovat 178°/178°. Se toimii WQHD 2560 x 1440 -tarkkuudella ja virkistystaajuus on 75 hertsiä. Liitännöistä puolestaan löytyy HDMI, DisplayPort sekä USB-keskitin.Jalusta mahdollistaa laajat ergonomiatoiminnot, eli korkeudensäädön, kallistuksen, käännön ja Pivot-toiminnon. Lisäksi näytössä on VESA 100 x 100 -kiinnitys.Tarjous löytyy Verkkokauppa.comilta. Tarjous on voimassa 31.1.2021 klo 23.59 asti. Rajoitettu kampanjaerä: nettikauppa: 400 kpl. 2 kpl per asiakas.