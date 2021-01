Nvidia julkaisi 339 euron GeForce RTX 3060 -näytönohjaimen

NVIDIA julkaisi CES 2021 -messuilla Ampere-arkkitehtuuriin perustuvan GeForce RTX 3060 -näytönohjaimen, joka tulee saataville helmikuun lopulla 339 euron suositushintaan. Kuukausi sitten julkaisi CES 2021 -messuilla Ampere-arkkitehtuuriin perustuvan GeForce RTX 3060 -näytönohjaimen, joka tulee saataville helmikuun lopulla 339 euron suositushintaan. Kuukausi sitten NVIDIA esitteli RTX 3060 Ti -mallin

RTX 3060 hyödyntää 12 gigatavun GDDR6 -muistia. Kortissa on 3584 CUDA-ydintä ja käytössä on 192-bittinen muistiväylä. Näytönohjaimen teho on 170 wattia ja virtalähdesuositus on 550W. Peruskellotaajuus on 1.32 GHz ja boost-kellotaajuus yltää 1.78 GHz:iin.NVIDIAn mukaan RTX 3060 tarjoaa GTX 1060 -malliin verratessa kymmenkertaisen säteenseurantasuorituskyvyn. RTX 3060:n luvataan tarjoavan 60 fps -ruudunpäivityksen RTX-toimintojen kanssa uusimmissa peleissä.Lisätietoa kortista saa täältä