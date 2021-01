Lenovo julkaisi ThinkBook Plus Gen 2 i -kannettavan isommalla E-Ink-näytöllä

Lenovo on esitellyt uuden ThinkBook Plus Gen 2 i -kannettavan, jonka kannen päällä käytetään nyt isompaa E-Ink-näyttöä.

E-Ink-näytön suhde runkoon nähden on kasvanut 48 prosentista 68 prosenttiin. Kannen päällä sijaitsevan näytön resoluutiota on kasvatettu vastaamaan päänäytön 2560 x 1600-resoluutiota. Lenovo on tehnyt parannuksia näytön virkistystaajuuteen ja E-Ink-käyttöliittymään, joka pyörittää ohjelmia kannen ollessa kiinni.Kansinäyttö on kooltaan 12-tuumainen, kun varsinainen päänäyttö on kooltaan 13,3 tuumaa. Molemmat näytöt tukevat kosketusta.Akun luvataan kestävän pelkällä E-Ink-näytöllä käytettäessä jopa 24 tuntia, kun taas IPS-päänäytön kanssa akku kestää parhaimmillaan 15 tuntia.Yrityskäyttöön tarkoitetun laitteen sisuksissa on parhaimmillaan 11. sukupolven Intel Core i7 -suoritin, 16 gigatavua LPDDR4x -muistia ja jopa 1 teratavu M.2 -tallennustilaa.Kone on kooltaan 298 x 209 x 13.9mm ja painoa on 1.3 kg.ThinkBook Plus Gen 2 i tulee saataville vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen aikana ja sen suositushinta on 1299 euroa.Lue myös: Lenovon uusi Yoga Slim 7i Pro -kannettava käyttää 90 hertsin OLED-näyttöä Kaikki Lenovon CES 2021 uutuudet löydät täältä