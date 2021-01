Lenovon uusi Yoga Slim 7i Pro -kannettava käyttää 90 hertsin OLED-näyttöä

Lenovon 14-tuumainen Yoga Slim 7i Pro on nyt saatavilla sekä LCD- että OLED-näytöllä. OLED-versio julkistettiin CES-tapahtumassa.

Lenovo käyttää kannettavassa Samsungin valmistamaa OLED-paneelia, jonka tarkkuus on 2880 x 1800, virkistystaajuus on 90 hertsiä ja kuvasuhde on 16:10. Lenovo kertoo OLED-näytön kontrastisuhteen olevan 667 kertaa tarkempi LCD-näyttöön verratessa. OLED-näyttö tukee 100% DCI-P3 ja 125% sRGB -väriavaruutta.Kannettavassa on uusin 11. sukupolven Intel Core -mobiiliprosessori, Intel Iris Xe -näytönohjain tai kokoonpanosta riippuen NVIDIA GeForce MX450 -grafiikka. RAM-muistia saa jopa 16 gigatavua ja tallennustilaa jopa 1 teratavun verran. Liitännöistä löytyvät 2x USB-C (Thunderbolt 4, Power Delivery 3.0, DisplayPort 1.4, USB 4.0) ja 1 x USB-A (USB 3.2 Gen 1).14-tuumainen Yoga Slim 7i Pro (OLED) tulee myyntiin lähiaikoina. Hinta vahvistetaan myöhemmin.Lue myös:Kaikki Lenovon CES 2021 -uutuudet näet täältä