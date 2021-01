Lenovo julkaisi kääntyvällä näytöllä toimivan Yoga AIO 7 all-in-one -tietokoneen

Lenovo julkaisi CES -tapahtumassa Yoga -sarjaan AIO -koneen, jonka näyttö kääntyy pystyasentoon.

all-in-one -tietokoneessa on 27-tuumainen 4K IPS -näyttö, joka kääntyy vaakatasosta pystysuuntaan vain pienellä painalluksella. Näyttö tukee sekä 99 prosentin DCI-P3- että 99 prosentin Adobe RGB -väristandardeja. Kallistusta voi myös määrittää 20 asteen verran.Suorituskyvystä vastaa AMD Ryzen 7 4800H -prosessori ja grafiikoista vastaa NVIDIA GeForce RTX 2060. DDR4-keskusmuistia on 16/32 gigatavua ja sisäistä tallennustilaa löytyy 256GB - 2TB verran.Yoga AIO 7:n näytön voi aktivoida etänä tabletilta tai älypuhelimesta. Yhdistäminen esimerkiksi kannettavaan onnistuu USB-C -liitännän kautta, joka tarjoaa myös 65W latauksen laitteelle. Koneessa on myös stereokaiuttimet.Yoga AIO 7 (myynnissä Kiinassa nimellä Yoga 27) on saatavilla Kiinassa jo nyt ja tulee myyntiin valikoiduilla markkina-alueilla helmikuussa 2021 suositushintaan 1199 euroa.