Lenovo julkaisi 279 euron Tab P11 -Android-tabletin

Tabletin etupuolella on 11-tuumainen IPS LCD-näyttö, joka toimii 2000 x 1200 resoluutiolla. Kirkkaus on 400 nitiä ja sisäänrakennettu Eye Care -tekniikka TÜV Rheinland -sertifioinnilla alentaa sinisen valon määrää, mikä vähentää silmien väsymistä. Tabletin runko on alumiinia.Suorituskyvystä vastaa Snapdragon 662 -alusta, jonka tukena on 6 gigatavua keskusmuistia. Sisällä on myös 7700 mAh akku, josta luvataan riittävän virtaa 15 tunniksi videota katsellessa. Akku ladataan USB-C -liitännän kautta.P11 -tabletti sopii lapsille ja se sisältää lapsille suunnatun Kids Space from Google -palvelun, josta löytyy sovelluksia, kirjoja ja videoita.Tabletti sopii toki myös työntekoon, sillä lisävarusteena voi hankkia kosketuslevyllä varustetun Keyboard Pack -näppäimistön, joka toimii myös tabletin jalustana. Tabletti tukee myös Lenovo Precision Pen 2 -kynää ja sekä muita lisävarusteita.Lenovo Tab P11 -Android-tabletti on saatavilla heti 279 euron suositushinnalla.