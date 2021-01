Näitä tietokoneita ostettiin - DNA:n vuoden 2020 myydyimmät tietokoneet

DNA on paljastanut on paljastanut vuoden 2020 myydyimpien puhelimien lisäksi myös myydyimmät tietokoneet.

DNA:n viimeisen neljänneksen myydyimmät tietokoneet 2020

Lenovo Ideapad 3 Gaming 15.6" (Windows) ASUS D413DA 14" (Windows) ASUS FX505DT 15.6" (Windows) ASUS M712DA 17.3" (Windows) Acer Chromebook 314 14" (Chromebook) ASUS M509DA 15.6" (Windows) ASUS UX425JA 14" (Windows) Acer Aspire TC-895 (Windows, pöytätietokone) ASUS G15DH (Windows, pöytätietokone) MacBook Air 13" (2020) (MacOS) Huawei MateBook D 14" (Windows) ASUS M433IA 14"(Windows) Lenovo Legion 5 15.6" (Windows) Lenovo Legion T5 (Windows, pöytätietokone) Lenovo Ideapad 3 17.3" (Windows)

DNA:n vuoden myydyimmät tietokoneet 2020

Apple MacBook Air 13" (MacOS) Lenovo Ideapad S340 15.6" (Windows) ASUS M712DA 17.3" (Windows) Lenovo Ideapad 3 14" (Windows) Apple MacBook Pro 13" (MacOS) Huawei MateBook D 14" (Windows) Lenovo Slim 1 14" (Windows) ASUS FX505DT 15.6" (Windows) Acer Chromebook 315 15" (Chromebook) ASUS G15DH (Windows, pöytätietokone) ASUS E407MA 14'' (Windows) ASUS M509DA 15.6" (Windows) Acer Chromebook 314" (Chromebook) ASUS C523NA 15.6" (Chromebook) Huawei MateBook D 15.6" (Windows)

DNA kertoo tietokoneiden myynnin kasvaneen vuoden aikana reippaasti. Tähän vaikutti vallitseva tilanne ja sen myötä kasvanut etäopetus sekä etätyöt. Myös Black Friday vauhditti tietokonemyyntiä, ja myynti kasvoi 37 prosenttia edellisen vuoden Black Fridayhin verrattuna.Luonnollisesti enemmistö osti erilaisia kannettavia tietokoneita, mutta poikkeuksellisesti vuoden viimeisen neljänneksen myydyimpien joukkoon mahtuu myös kolme pöytätietokonetta."Vuoden 2020 ylivoimaisesti myydyin tietokone oli Apple MacBook Air 13" ja hyvänä kakkosena olivat Acerin Chromebook-mallit 314 ja 315. Chromebook haastaa perinteistä Windows-käyttöjärjestelmää vahvasti myös tulevana vuotena ja nähtävissä on, että etenkin 4G- ja 5G-tietokoneet yleistyvät vuoden 2021 aikana", kertoo DNA Kaupan toimitusjohtajaDNA:n mukaan kysyntä kasvoi myös muiden kodinelektroniikkatuotteiden osalta. Esimerkiksi robotti-imurit kasvattivat suosiotaan."Vuoden 2020 aikana DNA on laajentanut valikoimaansa myös muun muassa robotti-imureihin ja sähköpotkulautoihin. Kesällä etenkin kalliimman hintaluokan sähköpotkulaudat nousivat kuluttajien suosioon ja vakiinnuttivat asemansa liikkumismuotona. Viimeisen vuosineljänneksen yllättäjäksi nousivat robotti-imurit, jotka löysivät tiensä moneen joulupakettiin. Odotettavissa on, että robotti-imureiden ja sähköpotkulautojen suosio jatkaa kasvuaan myös vuonna 2021", Aavikko toteaa.