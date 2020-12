Päivän diili: Glorious PC Gaming Race Model O -pelihiiri nyt vain 19,90 euroa

Suosittua, kevytrakenteista Glorious PC Gaming Racen pelihiirtä myydään nyt erittäin edullisella hinnalla.

Päivän diili

Glorious PC Gaming Race Model O -pelihiiri maksaa nyt nimittäin vain 19,90 euroa , kun normaalisti tätä hiirtä myydään noin 50 - 60 eurolla.Model O käyttää ns. hunajakennorakennetta, jonka myötä hiiren paino on 67 grammaa. Sen mitat ovat 66 mm x 128 mm x 37.5 mm.Hiiri käyttää Pixart PMW-3360 sensoria, joka kykenee 100 - 12 000 DPI:n tarkkuuteen.Tarjous löytyy Verkkokauppa.comilta ja se on voimassa 3.1.2021 klo 23.59 asti. Rajoitettu kampanjaerä: nettikauppa: 50 kpl. 1 kpl per asiakas.