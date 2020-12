AOC julkaisi 49-tuumaisen AGON AG493UCX -näytön 32:9 -kuvasuhteella

AOC julkisti jälleen uuden näytön. Tällä kertaa vuoronsa sai AGON AG493UCX, joka on kooltaan 49-tuumainen ja käyttää 32:9 -kuvasuhdetta.

AG493UCX näyttö edestä

Kuva kuvassa (PiP) -toiminto

AG493UCX näyttö takaapäin

AG493UCX käyttää 1800R:n kaarevuuden VA-paneelia 5120 x 1440 pikselin tarkkuudella ja kuva on sulavaa 120 hertsin virkistystaajuuden ansiosta. Maksimikirkkaus on 550 nitiä ja paneelissa on kattavat väriasteikot: 121 % sRGB, 90 % AdobeRGB ja 90 % DCI-P.Näyttö toimii neljän millisekunnin GtG- ja yhden millisekunnin MPRT-vasteajoilla. Lisäksi ominaisuuksiin kuuluvat VESA DisplayHDR 400 -sertifikaatti ja FreeSync Premium Pro.Näytöstä löytyy kuva kuvassa (PiP) -toiminto, jolla vierekkäin voi näyttää kahta eri 16:9-kuvalähdettä. Kahden tietokoneen käyttö yhtaikaa onnistuu näytön sisäisellä KVM-kytkimellä, jolloin yksi hiiri ja näppäimistö riittää molempien koneiden ohjaukseen. Kätevää striimaajalle, joka lähettää kuvaa verkkoon erillisellä koneella.Liitäntöjen osalta on tarjolla kaksi HDMI 2.0-, kaksi DisplayPort 1.4 -liitäntää sekä kolmiporttinen USB 3.1 -keskitin USB-C-sisääntulolla (video ja 65W virta). Esimerkiksi läppärin kuvan saa siirrettyä näytölle USB-C -liitännän avulla ja samalla kannettavan akku latautuu. Näytössä on myös kaksi sisäistä 5W kaiutinta.Jalustassa on 100:n millimetrin korkeussäätö, -3,5 / 13,5° kallistus ja -15,5 / 15,5° kääntö. Näyttö tukee myös VESA 100x100 kiinnitystä.AOC AGON AG493UCX tulee Suomessa myyntiin joulukuussa 2020 hintaan 1089 euroa Lisätietoa näytöstä saa täältä Lue myös: