Razer esitteli pienikokoisen ja modulaarisen Tomahawk-pelikoneen

Pelilaitevalmistaja Razer on esitellyt uuden työpöytä-PC:n, jonka tarjoaa samassa paketissa äärimmäisen kompaktin ja modulaarisen tietokoneen vaativimmillekin pelaajille.

Pelikone kantaa nimeä Tomahawk ja tarjoaa kelkallisen kotelon, jonka avaamiseen ei vaadita työkaluja. Riippumatta SFF-kotelon tarjoamasta kompaktiudesta Razer on saanut mahdutettua sisään täysimittaisen grafiikkakortin, joten potkua peleihin silti riittää.Suunnittelussa on käytetty Intelin kehittämää Next Unit of Computing -arkkitehtuuria, jonka avulla pystytään tarjoamaan tehoa mahdollisimman pienessä paketissa. Kokoa kotelolla on vain 10 litraa, jonka myötä se Razerin mukaan soveltuu loistavasti vaikkapa LANeille tai turnauksiin otettavaksi.Sisuksista löytyy oletuksena Intel Core i9-9980HK -prosessori, 512GB PCIe NVMe SSD-levy ja 2TB HDD (5400 RPM), 16Gt DDR4-muistia (2667MHz), 750 watin PSU, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, 4x USB3.2 Gen 2 Type A, 2x USB 3.2 Gen 2 Type C (Thunderbolt 3) sekä audioliittimet.Grafiikkakortiksi voi valita esimerkiksi Nvidia GeForce RTX 3080 Founder Editionin tai täyttää sen omalla haluamallaan kortilla.Muihin ominaisuuksiin kuuluvat yksi M.2-laajennuspaikka, laajennuspaikka 2.5"-levylle, kaksi ylös sijoitettua tuuletinta ja tuki Razerin omalle RBG-teknologia Chromalle.Tomahawk ei ole vielä saapunut myyntiin edes Yhdysvalloissa, mutta Razerin mukaan hinta alkaa 2400 dollarista (RTX 3080 -versio 3200 dollaria).