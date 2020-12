Huawein MateBook X nyt myynnissä metsänvihreässä värissä - tabletti kaupan päälle jos ostat ennen joulua

Huawei on tuonut on tuonut MateBook X -kannettavasta tietokoneesta myyntiin uuden värivaihtoehdon: metsänvihreä.

Tämä tehokannettava sisältää 10. sukupolven Intel Core i5 -suorittimen ja sen parina on 16 gigatavua keskusmuistia. Tallennustilaa löytyy myös mukavat 512 gigatavua. Sisältä löytyy myös 42 wattitunnin akku, josta luvataan riittävän akkua jopa yhdeksän tunnin mediatoistoon yhdessä Huawein älykkään akunhallintaominaisuuden kanssa. Akku ladataan mukana tulevalla 65 watin USB-C -laturilla.Edessä on puolestaan LTPS-näyttö, joka hyödyntää 3000 x 2000 -resoluutiota ja kattaa 100 prosenttia sRGB-väriskaalasta. Näytön reunat ovat kapeat, joten näyttö-runko-suhde yltää 90 prosenttiin.MateBook X painaa vain noin yhden kilon verran ja se on 13,6 mm ohut. MateBook X:n runko on valettu kevyestä magnesium-alumiiniseoksesta ja viimeistelty CNC-jyrsimellä, jotta laitteesta saataisiin entistä kestävämpi. Nyt tämän kannettavan saa siis uudessa metsänvihreässä värissä hopean lisäksi.Huawei MateBook X:n suositushinta on 1 599 euroa (Core i5 / 16 Gt / 512Gt). Laite on saatavilla valtakunnallisesti rajoitetuilta jälleenmyyjiltä.Huawei tarjoaa läppärin ostajalle kaupan päälle-tabletin (arvo 349 euroa), kun ostat tämän kannettavan ennen joulua eli 24.12.2020.