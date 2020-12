NVIDIA julkisti RTX 3060 Ti -näytönohjaimen, edullisempaa tehoa pelaamiseen

NVIDIA laajensi syksyn näytönohjainten vyörytystään tänään ja julkisti syksyn edullisimman näytönohjaimensa.

tulee myyntiin huomenna, 2. joulukuuta ja NVIDIAn virallinen suositushinta kortille on 429 euroa. Nähtäväksi luonnollisesti jää kortin todellinen jälleenmyyjähinta.NVIDIAn julkistuksen mukaan 3060 Ti tarjoaa enemmän tehoa peleissä kuinjaja sen pitäisi olla noin 40% nopeampi kuin sen virallinen edeltäjä,Jos NVIDIAn väitteet suorituskyvystä pitävät paikkaansa, asettuu 3060 Ti näytönohjainten vertailutaulukossamme sijalle 7 tai 8 Kortti itsessään on samaa kokoluokkaa kuin aiemmin myyntiin tullut RTX 3070. Muistia näytönohjaimeen on tungettu 8 gigatavun verran, kellotaajuuden ollessa 1410 MHz, boost-tilassa 1665 MHz.NVIDIA suosittelee vähintään 600W virtalähdettä RTX 3060 Ti:lle. Kotimainen tekniikan verkkosivusto io-tech.fi ehti jo testaamaan näytönohjaimen . Heidän, sekä muiden testanneiden tahojen tulokset ovat yhtenäisiä: RTX 30-sarjan uusin tulokas jatkaa samalla linjalla aiemmin syksyllä julkistettujen korttien kanssa: tehoja on tullut lisää, hinta on laskenut ja lämpötilat ovat maltillisemmat kuin 20-sarjan näytönohjaimilla.